Shubair: A festa agora é toda em torno de Imam Ashour... e o cenário esquecido se repete

O jornalista Ahmed Shubair, ex-goleiro do Al-Ahly egípcio, considera que a torcida do “Gigante Vermelho” não está satisfeita com o desempenho da equipe, apesar da vitória decisiva sobre o Smouha (2 a 1) no último sábado, no âmbito da fase final da Primeira Divisão.

Shubair acrescentou, durante seu programa de rádio na “On Sport”, que concorda com os torcedores do Al-Ahly na crítica ao desempenho, mas não concorda com o foco das críticas em um jogador específico, referindo-se à grande pressão da torcida sobre Imam Ashour.

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E Shubair acrescentou: “A festa agora é contra Imam Ashour... Ele não está em sua melhor forma, concordo 100%... Mas quem estava em sua melhor forma ontem?... A maioria dos jogadores não estava... Não vejo nenhum jogador em boa forma; a nota máxima para qualquer um deles talvez seja 5 em 10 na partida de ontem.”

E continuou: “Não acho justo que se ataque um jogador específico... Imam não está em sua melhor forma, cometeu um erro ao se recusar a viajar com a equipe, recebeu uma multa alta, foi impedido de jogar, depois voltou à equipe, brilhou e recebeu elogios... As campanhas não beneficiam ninguém, de forma alguma; a abordagem deve ser diferente”.

E acrescentou: “Foi exatamente o que aconteceu com Nasser Mansi, que foi alvo de grandes campanhas... Na época, eu disse que o Zamalek cometeria um erro grave se o abandonasse, pois eu via nele o cheiro de um artilheiro... Agora, a torcida do Zamalek o chama de ‘lenda’, e ele se tornou indispensável para o clube... O julgamento não deve ser feito por jogo, mas sim ao longo de um período, como uma temporada ou 10 partidas”.