Compartilhar Siga GOAL no Google

Quinto colocado, o Como recebe a Juventus no Stadio Giuseppe Sinigaglia na noite de domingo para ampliar seu início recorde na Serie A e manter a vantagem de cinco pontos sobre o time de Luciano Spalletti. Antes da partida, Cesc Fabregas elogiou a Juventus como um dos clubes mais tradicionais da Itália e alertou seus jogadores de que precisarão fazer "uma partida quase perfeita".

Publicidade

Como em alta põe início recorde à prova contra a Juventus em recuperação

Quinto colocado, o Como recebe a Juventus no Stadio Giuseppe Sinigaglia no domingo, às 20h45, em seu terceiro jogo consecutivo em casa. O time busca dar sequência à vitória apertada sobre o AEK pela Champions League e ao triunfo contra o Cagliari pela Serie A no último fim de semana.

Com 26 pontos nas primeiras 12 partidas do campeonato, um recorde do clube na primeira divisão, o time de Cesc Fabregas tem cinco pontos de vantagem sobre a Juventus de Luciano Spalletti, que chega às margens do lago após vencer o Omonia Nicósia pela Liga Europa.

"Para conquistar os três pontos, teremos de fazer uma partida quase perfeita"

Apesar de ter vencido a Juventus por 2 a 0 em casa e fora na temporada passada, Fabregas demonstrou grande admiração pelo clube de Turim e ressaltou que o Como precisa impor sua identidade e contar com o apoio da torcida desde o aquecimento.

"A Juventus vive um momento de confiança, marca muitos gols e apresenta um nível defensivo muito alto. Às vezes, recua um pouco e marca em bloco médio; em outras, pressiona mais à frente. Nós nos preparamos para as duas situações. Para conquistar os três pontos, teremos de fazer uma partida quase perfeita", disse Fabregas. "Agora me concentro mais no nosso modelo e estilo de jogo do que na preparação para partidas específicas. Sempre tentamos analisar os adversários, mas acho que também temos muita influência sobre o que vai acontecer em campo amanhã. Precisamos ter personalidade para jogar o nosso jogo. Quando eu crescia na Espanha, sempre via a Juventus como um dos clubes mais tradicionais da Itália. Quando o Como enfrenta um time assim, a torcida pode nos dar uma vantagem extra. Amanhã, adoraria ver o Sinigaglia em sua melhor versão, desde o aquecimento."

Publicidade Publicidade

Líder em posse de bola, Como enfrenta Juventus goleadora, mas desfalcada por lesões

O Como chega ao domingo liderando a Serie A em posse de bola média (62%), precisão nos passes (90%) e sequências de 10 ou mais passes com a bola em jogo (264). O destaque é Nico Paz, que soma 25 gols e 23 assistências em todas as competições desde sua chegada antes da temporada 2024/25. O time busca ainda completar cinco jogos seguidos sem sofrer gols em casa pelo campeonato, algo que não consegue desde 1985.

Tópicos relacionados

Jogos Grátis SportyNet ✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada. ✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV. ✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

A Juventus, por sua vez, teve gols de 16 jogadores diferentes em todas as competições e marcou quatro vezes em cada uma das últimas duas partidas. Spalletti, porém, segue sem os lesionados Kenan Yildiz, Khephren Thuram, Manuel Locatelli, Kamil Grabara, Pierre Kalulu e Nico Gonzalez. Assim, Nick Woltemade, em boa fase, e Randal Kolo Muani ficam encarregados de liderar o ataque.

Disputa pelo G5 ganha peso às margens do Lago de Como

Uma vitória daria ao Como quatro triunfos consecutivos em casa pela Serie A, sua melhor sequência desde 1980, e abriria oito pontos de vantagem sobre a Juventus na disputa por uma vaga na Champions League.

Publicidade

Para a Juventus, que venceu oito das 15 visitas ao Como pela primeira divisão e tem o menor total de gols esperados contra da liga (8,9), conquistar os três pontos é fundamental para diminuir a distância para os cinco primeiros colocados.