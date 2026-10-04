A poucos dias do aguardado clássico diante do Zamalek, o Al Ahly parece ter definido com clareza suas prioridades perante seu treinador marroquino Hossam Aouate, enquanto prosseguem as movimentações dentro do comitê de arbitragem para definir a identidade da equipe que apitará o confronto esperado.

O comunicador Ahmed Shobier, ex-goleiro do Al Ahly e da seleção do Egito, revelou que a diretoria do clube informou a Aouate que o Campeonato da Copa da Capital do Egito não será objeto de avaliação ou cobrança, por ser uma oportunidade para dar aos reservas e aos jovens mais espaço de participação.

Shobier disse, por meio de sua conta na plataforma "X": "O Al Ahly disse a Aouate: você não vai ser cobrado de jeito nenhum pela Copa da Capital do Egito, esse é um torneio no qual você vai preparar os reservas e dar oportunidade aos jovens, nossos títulos importantes agora são a Confederação, o Campeonato Nacional e a Copa do Egito, até vermos nossa situação na Supercopa".

No tema da arbitragem, Shobier revelou novos desdobramentos sobre o árbitro aguardado para a partida entre Al Ahly e Zamalek, marcada para o próximo domingo no estádio do Cairo, pela sexta rodada do Campeonato Egípcio.

Ele esclareceu que Essam Abdel Fattah sofreu um acidente grave, o que provocou o adiamento da reunião destinada a discutir o tema da equipe de arbitragem do clássico, apontando a existência de um candidato de destaque de fora das cinco grandes ligas.









O ex-goleiro do Al Ahly e da seleção do Egito acrescentou: "Perguntei sobre a equipe de arbitragem do clássico, e me disseram que Essam Abdel Fattah sofreu um acidente muito grave e que Deus o salvou dele, ele estava em Ismailia, então a reunião foi adiada".

E prosseguiu: "O que eu soube é que há um grande árbitro de fora das cinco grandes ligas como candidato, e o comitê de arbitragem recebeu resposta de duas federações das cinco grandes ligas, e eles vão discutir o assunto e depois anunciar hoje, ou provavelmente amanhã, a equipe de arbitragem do clássico".



