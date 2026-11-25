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A Confederação Africana de Futebol (CAF) divulgou as listas finais de indicados aos prêmios de melhores da África de 2026. A disputa foi afunilada em três categorias diferentes, e a reta final terá presença egípcia e marroquina, ao lado de algumas das principais estrelas do continente.

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A lista ficou sem a dupla egípcia Mostafa Shobeir, goleiro do Al Ahly, e El Mahdy Soliman, goleiro do Zamalek, na disputa pelo prêmio de melhor goleiro, apesar de os dois constarem entre as indicações iniciais. Yassine Bounou, goleiro do Al-Hilal, lidera a lista.

Por outro lado, o marroquino Ayoub Bouaddi, do Manchester City, conseguiu chegar à lista final do prêmio de melhor jogador jovem, enquanto Mahmoud Hassan Trezeguet, do Al-Riyadh, manteve a presença egípcia na corrida pelo prêmio de melhor jogador atuando no continente, em que tem como concorrente Mohamed Rabie Hriman, do AS FAR.

Mostafa Shobeir fica de fora, e Bounou lidera a lista de melhor goleiro

O prêmio de melhor goleiro da África de 2026 ficou sem representantes egípcios na lista final , depois que Mostafa Shobeir, goleiro do Al Ahly, e El Mahdy Soliman saíram da disputa, apesar de terem aparecido na lista inicial, que reunia alguns dos principais goleiros do continente.

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A disputa final ficou restrita a três nomes: o marroquino Yassine Bounou, goleiro do Al-Hilal, da Arábia Saudita, o senegalês Édouard Mendy, goleiro do Al-Ahli, de Jidá, e Vozinha, goleiro da seleção de Cabo Verde.

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Ayoub Bouaddi na lista final de melhor jogador jovem

No prêmio de melhor jogador jovem da África de 2026, o Marrocos marcou presença com Ayoub Bouaddi, que conseguiu chegar à lista final e se tornou um dos três jogadores que disputam o prêmio continental.

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Além de Bouaddi, a lista reúne o marfinense Yan Diomandé, do Real Madrid, e o senegalês Ibrahim Mbaye, do Paris Saint-Germain. Assim, a disputa final junta três talentos de escolas futebolísticas diferentes, depois que os jogadores garantiram seus lugares na última fase das indicações.

A presença de Bouaddi dá ao futebol marroquino uma nova chance de disputar um dos prêmios individuais, sobretudo diante do interesse crescente pelo jovem jogador, que terá a oportunidade de enfrentar Diomandé e Mbaye na briga pelo prêmio.

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Trezeguet, Hrimat e Mokoena na corrida pelo prêmio de melhor jogador atuando no continente

No prêmio de melhor jogador atuando no continente africano, Mahmoud Hassan Trezeguet apareceu na lista final e manteve a presença egípcia na corrida pelos prêmios, depois de superar a fase de indicações iniciais e chegar à disputa decisiva.

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A estrela do futebol egípcio concorre com o marroquino Mohamed Rabie Hrimat, ex-jogador do AS FAR e atualmente no Al-Shamal, do Catar, e com o sul-africano Teboho Mokoena, do Mamelodi Sundowns, pelo prêmio que reúne os jogadores que se destacaram atuando no continente.

A presença de Trezeguet e Hrimat na lista final garante uma clara representação árabe nesta categoria, enquanto Mokoena tenta decidir a disputa a seu favor. Com isso, o prêmio fica em aberto entre três nomes, do Egito, do Marrocos e da África do Sul.