شكوى وطلب عاجل.. بيان رسمي غاضب من الأهلي بعد أحداث سيراميكا

O Al Ahly anunciou que apresentou uma queixa oficial à Federação de Futebol contra Mahmoud Wafa, árbitro da partida da equipe contra o Ceramica Cleopatra no Campeonato Egípcio, e também solicitou ouvir a conversa que ocorreu entre ele e seu colega Mahmoud Ashour na sala da tecnologia de vídeo, no lance polêmico que a partida registrou.

O Al Ahly tropeçou ao empatar em 1 a 1 com o Ceramica Cleopatra na noite de ontem, terça-feira, na primeira rodada do grupo de definição do campeão da competição.

Mas o tempo de acréscimos do segundo tempo teve um lance controverso: Yassin Marei cruzou uma bola, que tocou na mão de Ahmed Hany dentro da área, porém Wafa se recusou a marcar pênalti, o que detonou a ira dos jogadores do time vermelho.

O Al Ahly afirmou em comunicado publicado em seu site oficial nesta quarta-feira: "O clube enviou hoje uma queixa à Federação de Futebol contra o árbitro Mahmoud Wafa, que apitou o jogo do Ceramica ontem na liga. Consta na queixa que os erros de arbitragem continuam sendo um ponto negro na competição, e que o árbitro Mahmoud Wafa cometeu erros grosseiros que violam as regras do jogo, influenciaram o resultado da partida, não marcou um pênalti correto para o Al Ahly e excedeu-se contra os jogadores com palavras e gestos".

E acrescentou: "Solicitamos na queixa ouvir a conversa que ocorreu entre o árbitro de campo e o árbitro do VAR durante a revisão do lance que exigia a marcação de pênalti, tal como acontece em todas as ligas do mundo, e com base nas declarações de Óscar Ruiz, presidente da Comissão de Arbitragem, que confirmou o direito de cada clube a isso, mediante o pagamento de uma taxa".

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E prosseguiu no comunicado: "O Al Ahly também solicitou a divulgação dos detalhes da conversa que ocorreu entre o árbitro de campo e o árbitro do VAR, para garantir a integridade e a transparência da competição, e o compromisso do clube de pagar as taxas financeiras com urgência".

O Al Ahly também pediu a investigação das decisões arbitrárias tomadas pelo árbitro contra os jogadores do Al Ahly após a partida, depois de todos os erros, agressões e ameaças que ele cometeu contra todos os elementos da equipe.

Também solicitou a abertura de uma investigação a respeito da designação do árbitro Mahmoud Wafa para dirigir a partida de ontem, apesar de ele já ter apitado o jogo entre as duas equipes no primeiro turno, tendo cometido então os mesmos erros contra o Al Ahly e seus jogadores, e da insistência por parte da Comissão de Arbitragem em nomear esse árbitro por motivos incompreensíveis, embora ele tivesse regressado da Líbia poucas horas antes, após participar de um torneio de juniores por lá.

O Al Ahly indicou, ao final de sua nota, que “reserva-se o direito do clube de adotar todas as medidas necessárias em relação ao que foi cometido pelo árbitro Mahmoud Wafa perante todas as instâncias competentes”.

Vale lembrar que o Al Ahly ocupa o terceiro lugar no grupo do título da liga, com 41 pontos, a 5 pontos do Zamalek, líder.