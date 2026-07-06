O primeiro tempo da partida entre Brasil e Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo ainda não foi nada de especial, segundo a análise feita no estúdio da NOS. Sherida Spitse, porém, exagerou bastante com seu comentário.

A partida tem sido marcada, até o momento, por um futebol de contra-ataque. “Se Cruijff se revirou no túmulo por causa da partida da Holanda contra o Marrocos, Pelé também está fazendo o mesmo esta noite”, começa Pierre van Hooijdonk.

“É realmente só um Brasil jogando de contra-ataque. Enquanto antes os admirávamos tanto por causa do jogo ofensivo leve e criativo, agora não resta praticamente nada disso. Sim, esse é o toque italiano de Ancelotti”, conclui Van Hooijdonk.

“Eles têm muita qualidade, mas também têm medo de se arriscar. Como tantos outros”, observa Van Hooijdonk. Youri Mulder, por outro lado, também se incomodou com a Noruega. “Aquele jogo de passe, dá até dor de cabeça. Você tem Sørloth e Haaland, e até mesmo os lances de falta são cobrados curto… O que passa pela cabeça delas? Você quer avançar, marcar um gol, não é?”

Spitse ainda vai além. “O ritmo do futebol feminino, né?”, reage ela. O apresentador Gert van ‘t Hof não acredita no que está ouvindo. “O que você está dizendo?! Sherida Spitse!”

“Sempre temos do que reclamar, mas isso também não está nada bom”, acrescenta Spitse. “Se isso não vai causar confusão…”, conclui Van ‘t Hof.