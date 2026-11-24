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Shaqueel van Persie tem sentimentos mistos após a derrota do Feyenoord para o FC Porto (0 a 1). Ele gostou de sua estreia como titular e do desempenho do time, mas lamenta que a equipe de Roterdã tenha saído novamente de mãos vazias. Ainda assim, Van Persie está confiante para o clássico de domingo contra o Ajax.

Nacho Ferri vinha sendo a primeira opção do técnico Giovanni van Bronckhorst para o ataque nesta temporada, mas, na terça-feira, foi a vez de Van Persie. O atacante de 20 anos jogou 66 minutos, mas não conseguiu deixar sua marca no jogo do Feyenoord.

“Sim, estou orgulhoso da minha estreia, mas lamento o resultado”, disse Van Persie a Noa Vahle, da Ziggo Sport. “Sinto que poderíamos ter conseguido mais. Acho que jogamos bem como equipe e tivemos chances. No fim das contas, estou orgulhoso da minha estreia como titular.”

“Já estou aqui há algum tempo, mas, por causa das minhas lesões, não tinha conseguido estrear como titular antes”, explicou Van Persie. “É muito bom poder fazer isso agora. Que venham mais minutos.”

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Para isso, Van Persie sabe que precisa melhorar a condição física. “Sinto que estou ficando mais preparado a cada semana, e isso é o mais importante para mim. Meu objetivo é conseguir jogar 90 minutos regularmente. Estou no caminho certo.”

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“Achei que não joguei muito bem, sou bastante exigente comigo mesmo”, disse Van Persie sobre sua atuação contra o Porto. “Eu me esforcei bastante nas movimentações para ficar livre, mas às vezes simplesmente não dá certo. Os rapazes tentam, eu tento me desmarcar. Juntos, procuramos fazer o melhor possível. Hoje não deu certo.”

Depois da derrota para o Porto, o Feyenoord terá de virar a página rapidamente, pois já enfrenta o Ajax no clássico de domingo. Segundo Van Persie, a melhora demonstrada pelo time em campo também contribui para a confiança antes da partida.

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“Acho que hoje demos um bom passo para domingo, porque é um jogo muito importante. Sinto que o grupo está pronto. Vamos entrar com tudo no domingo.”

“O time está com uma boa energia, todos estão prontos para domingo”, continuou. “Se vencermos o clássico, isso compensaria bastante o que aconteceu nas últimas semanas. É o que vamos buscar.”

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Diante das câmeras da NOS , Van Persie chegou a fazer uma previsão. “Acho que vamos vencer o Ajax no domingo”, disse o atacante.