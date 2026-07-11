Shaqueel van Persie entra em campo e marca imediatamente um belo gol de cabeça, garantindo a vitória do Feyenoord

O Feyenoord venceu o Club Brugge por 3 a 1 na tarde de sábado. Gols de Shaqueel van Persie, Mika Mármol e Tobias van den Elshout fizeram com que os 15.000 torcedores presentes no De Kuip pudessem comemorar.
No Feyenoord, o atacante Nacho Ferri, que custou milhões, foi titular desde o início. Mármol, o outro novato espanhol, ficou no banco pela primeira vez. O adversário de Bruges contava com dois holandeses na escalação inicial: o lateral-esquerdo Bjorn Meijer e o meio-campista Ludovit Reis.
Já aos sete minutos, o Feyenoord esteve perto de abrir o placar. Após um bom escanteio cobrado por Charles Vanhoutte, Jeremiah St. Juste cabeceou na trave.
Após um quarto de hora, o Feyenoord acertou a trave novamente. Gonçalo Borges recebeu um bom passe de Calvin Stengs, mas, cara a cara com Argus Vanden Driessche, acertou a trave. Poucos minutos depois, Vanhoutte acertou a trave mais uma vez com um chute de longa distância.
Após o intervalo para hidratação, o Club se mostrou um pouco mais forte. Nicolò Tresoldi perdeu a chance de colocar os visitantes na frente, e Ferri também desperdiçou uma oportunidade antes do intervalo.
Após o intervalo, Giovanni van Bronckhorst fez várias alterações. O Club trocou todo o time, o que resultou imediatamente em um gol. Christos Tzolis, ex-jogador do FC Twente, marcou o 0 a 1 de forma espetacular aos 52 minutos.
Aliás, o reserva Mats Deijl poderia ter feito muito mais para evitar esse gol. Assim como aconteceu várias vezes na temporada passada, ele deu ao ponta grego espaço demais para chutar.
Após uma hora de jogo, Van Persie entrou no lugar de Borges. O grande talento precisou de apenas três minutos para cabecear para o gol, após um bom escanteio cobrado por Sem Steijn, que bateu na trave: 1 a 1.
Steijn, em seguida, voltou a brilhar ao servir Mármol em uma jogada perfeita. O zagueiro canhoto cabeceou a bola por cima do indefeso Nordin Jackers: 2 a 1.
O gol final ficou por conta do jogador formado nas categorias de base Tobias van den Elshout, que conseguiu enganar Jackers com um chute com efeito: 3 a 1.
Escalação do Feyenoord (primeiro tempo): Wellenreuther; Read, St. Juste, Kraaijeveld, Lotomba; Vanhoutte, Targhalline, Valente; Stengs, Ferri, Borges.
Escalação do Feyenoord (segundo tempo): Wellenreuther; Deijl, Ahmedhodzic, Mármol, Wessels; Van den Elshout, Zechiel, Steijn; Borges (61' Van Persie), Tengstedt, Diarra.