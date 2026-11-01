O Al-Ahli não esperou muito para pagar o preço pela sua provocação ao vizinho Al-Ittihad, depois que uma frase publicada em sua conta oficial, após o tropeço do "Decano" diante do Abha, se transformou em um momento constrangedor, na sequência da estrondosa derrota para o Al-Shabab por seis a um, pela décima segunda rodada da Liga Roshn Saudita de Profissionais.

A história começou após o empate do Al-Ittihad com o Abha pelo placar de 1 a 1, quando a conta oficial do Al-Ahli publicou uma imagem da camisa que a equipe usaria em seu confronto contra o Al-Shabab, acompanhada da legenda: "O Al-Ahli aparece com o visual mais deslumbrante", numa alusão irônica que explorava o nome do Abha, o time que freou o vizinho do Al-Ittihad.

A expressão "o visual mais deslumbrante" não foi um mero comentário passageiro, mas carregou uma clara provocação ao tropeço do Al-Ittihad, já que o Al-Ahli usou o nome do Abha na elaboração de sua publicação para celebrar a aparência de sua camisa, ao mesmo tempo em que lançava uma mensagem irônica ao seu rival tradicional, que perdeu dois pontos na mesma rodada.

Mas o futebol não deu muito tempo ao Al-Ahli para comemorar aquela alfinetada, pois a resposta veio dentro de campo de forma dura, depois que o time sofreu uma pesada derrota diante do Al-Shabab pelo placar de 1 a 6, em uma partida que se transformou em uma das noites mais constrangedoras da história do "Raqi" diante dos "Leões".

Leia também: Surpresa estrondosa: o Al-Hilal vai fisgar João Félix?

A dureza da derrota não parou apenas no placar, pois o Al-Shabab repetiu sua superioridade com o mesmo resultado que havia conquistado no confronto contra o Al-Ahli em 2008, fazendo com que a nova goleada de seis gols fosse a maior derrota que o time sofre diante de seu rival desde aquela data, trazendo de volta à tona uma lembrança dolorosa para a sua torcida.

E assim, a ironia com a qual o Al-Ahli quis constranger o Al-Ittihad acabou virando motivo de piada contra ele próprio após a queda histórica, depois que o "Raqi" se viu em uma situação nada invejável; pois, enquanto insinuava o tropeço do vizinho com a expressão "o visual mais deslumbrante", sua noite diante do Al-Shabab terminou com uma pesada goleada de seis gols que fez a antiga publicação retornar à tona sob um ângulo completamente diferente.