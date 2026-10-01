Surgiram rumores sobre uma possível transferência de Dani Olmo, estrela do Barcelona, na próxima janela; circulam informações sobre o desejo do Bayern de Munique de trazê-lo de volta ao Campeonato Alemão, pelo fato de ele não ter uma posição de titular garantida no Barcelona, enquanto poderia se tornar uma peça central no clube alemão.

Apesar de ainda não haver contatos oficiais, Andy Bara, seu empresário, revelou os planos futuros do jogador, que refletem sua forte ligação com a Croácia, ao afirmar: "Ele deseja encerrar sua carreira no Dinamo Zagreb e tem esperança de conseguir isso - e talvez até trabalhar como treinador; já que gostaria de iniciar sua carreira de técnico lá".

Andy Bara acrescentou no podcast "Inkubator": "Dani ainda guarda em casa a camisa do Dinamo com o número 7 e seu nome, mesmo agora que está no Barcelona. Outros jogadores conversam com ele, e todos conhecem a história: ao mencionar o nome de Olmo, vem imediatamente à mente o Dinamo. Ele tem uma ligação com o Dinamo muito maior do que a daqueles que supostamente deveriam estar ligados a ele, mas não estão".

Bara também revelou que Dani Olmo costuma fazer doações generosas e desprovidas de egoísmo à cidade de Vukovar, algo que não era conhecido antes; ele disse, conforme noticiou o jornal catalão "Sport": "Dani Olmo tem uma forte ligação com a Croácia. Vou revelar agora algo que as pessoas desconhecem - e espero que Dani não se importe com isso, pois sei que a imprensa espanhola também pode abordar a notícia - que, desde sua saída do Dinamo, ele costuma doar 2% do total de seu salário anual à cidade de Vukovar".

E prosseguiu: "São valores consideráveis, levando em conta a magnitude de sua renda, e ele continuou fazendo isso durante seus períodos no Leipzig e agora no Barcelona. Ele não fala sobre isso publicamente, mas eu quis mencionar porque merece reconhecimento".

O empresário de Olmo explicou que sua relação com o jogador é especial, ao dizer: "A relação com Dani não se restringe apenas ao lado profissional; pode haver outros negócios mais lucrativos para mim - do ponto de vista financeiro - mas eles não se comparam aos sentimentos que vivi com ele desde o início".

E concluiu suas declarações: "A relação começou no momento em que o convenci a vir para Zagreb; eu lhe disse que era uma cidade bonita e segura, e que havia um clube e uma pessoa - que era Zdravko Mamić na época - que se encarregariam de apoiá-lo e ampará-lo".











