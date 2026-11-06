Fahd Sareh, agente do marroquino Youssef En-Nesyri, atacante do Al-Ittihad, revelou sua posição sobre uma possível saída do clube no próximo período, após ter recebido propostas pela transferência.

Sareh afirmou, em declarações ao jornal saudita "Al-Yaum": "Já chegaram propostas pela contratação de Youssef En-Nesyri no período recente, preparando o terreno para sua transferência na janela de inverno".

E acrescentou: "A ideia de saída de En-Nesyri do Al-Ittihad não está em pauta no momento, e o contrato do jogador segue vigente com o clube".

E concluiu: "Qualquer decisão relacionada ao futuro de En-Nesyri será de competência da diretoria do Al-Ittihad, mas o foco do jogador atualmente está em dar continuidade à sua trajetória com a equipe e conquistar mais sucessos".

O atacante marroquino se juntou ao Al-Ittihad durante a última janela de transferências de inverno, vindo do Fenerbahçe, da Turquia, para substituir a transferência do atacante francês Karim Benzema ao rival tradicional Al-Hilal.

En-Nesyri conseguiu apresentar atuações de destaque desde o início da atual temporada, sob o comando do técnico alemão Jens Wissing, com quem disputou 16 partidas, nas quais marcou 8 gols e deu duas assistências.

Essas atuações de destaque resultaram na convocação do jogador de 29 anos à lista da seleção de Marrocos durante a atual data Fifa, depois de ter ficado ausente da seleção marroquina na Copa do Mundo de 2026.