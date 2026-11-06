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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Seu agente: En-Nesyri recebeu propostas para deixar o Al-Ittihad; e esta é a sua posição

Mercado da bola
Y. En-Nesyri
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O atacante marroquino vai sair?

Fahd Sareh, agente do marroquino Youssef En-Nesyri, atacante do Al-Ittihad, revelou sua posição sobre uma possível saída do clube no próximo período, após ter recebido propostas pela transferência.

Sareh afirmou, em declarações ao jornal saudita "Al-Yaum": "Já chegaram propostas pela contratação de Youssef En-Nesyri no período recente, preparando o terreno para sua transferência na janela de inverno".

E acrescentou: "A ideia de saída de En-Nesyri do Al-Ittihad não está em pauta no momento, e o contrato do jogador segue vigente com o clube".

E concluiu: "Qualquer decisão relacionada ao futuro de En-Nesyri será de competência da diretoria do Al-Ittihad, mas o foco do jogador atualmente está em dar continuidade à sua trajetória com a equipe e conquistar mais sucessos".

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O atacante marroquino se juntou ao Al-Ittihad durante a última janela de transferências de inverno, vindo do Fenerbahçe, da Turquia, para substituir a transferência do atacante francês Karim Benzema ao rival tradicional Al-Hilal.

En-Nesyri conseguiu apresentar atuações de destaque desde o início da atual temporada, sob o comando do técnico alemão Jens Wissing, com quem disputou 16 partidas, nas quais marcou 8 gols e deu duas assistências.

Essas atuações de destaque resultaram na convocação do jogador de 29 anos à lista da seleção de Marrocos durante a atual data Fifa, depois de ter ficado ausente da seleção marroquina na Copa do Mundo de 2026.

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