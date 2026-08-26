Setorista do Feyenoord é categórico sobre o interesse em atacante do Manchester United

Mikos Gouka não espera que o Feyenoord esteja realmente trabalhando na chegada de Chido Obi. Foi o que o setorista do clube disse nesta quarta-feira no AD Voetbalpodcast. O atacante do Manchester United foi citado na terça-feira pelo De Telegraaf como um possível reforço.

Obi pode ganhar experiência em outro lugar, e o Feyenoord foi apontado como uma opção. O atacante dinamarquês, de raízes nigerianas, atuou por um curto período no Arsenal no passado, antes de se transferir para o Manchester United em 2024.

Na visão de Gouka, o Feyenoord já conta com atacantes suficientes. "Por isso também não escrevemos sobre isso. Aí você tem jogadores demais, certamente na faixa etária em que Shaqueel van Persie também está. Buscar mais um talento seria um absurdo. Você só faz isso em caso de lesão ou sabendo que um jogador vai sair."

"O Feyenoord tem Ayase Ueda, artilheiro da Holanda. E Ferri foi contratado por alguém que custou cerca de dez milhões de euros. É nisso que eles se baseiam no Feyenoord: se Ueda sair, ele deve ser o centroavante titular. Van Persie precisa crescer ao longo da temporada e Tengstedt ainda precisa ser vendido", esclarece o setorista do Feyenoord.

Segundo Gouka, Bart Nieuwkoop e Jakub Moder também podem sair neste verão. Por causa do prazo final de transferências que se aproxima e das diversas lesões no elenco, essa não é uma tarefa simples.

"Moder não vai mais ficar em forma neste mês. Então vai ser difícil vender esse tipo de jogador", conclui Gouka em sua análise sobre o atual momento do Feyenoord.