Jules Koundé, zagueiro do Barcelona, já não é mais intransferível como antes, depois de ter sido reduzido a um papel secundário sob o comando de Hansi Flick.

Koundé, de 27 anos, deixou o Sevilla rumo ao Barcelona no verão de 2022 por 50 milhões de euros e, durante muito tempo, foi um dos pilares da equipe.

Mas o papel de Koundé caiu drasticamente nos últimos tempos: ele disputou apenas quatro partidas na LaLiga nesta temporada e ficou no banco nos últimos três jogos. Koundé jogou os 90 minutos completos na LaLiga em apenas uma ocasião, contra o Rayo Vallecano, e também atuou uma partida inteira na Liga dos Campeões diante do Feyenoord.









Segundo informações do Football Insider reproduzidas pelo jornal Bild, da Alemanha, o Liverpool está de olho nessa contratação, e cerca de 70 milhões de euros podem ser suficientes para fechar o negócio, embora "não haja negociações oficiais até o momento".

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O jornal espanhol Sport também afirmou que o Barcelona só venderá Koundé diante de uma proposta muito alta, depois de anteriormente se falar em um valor próximo de 50 milhões de euros. O zagueiro francês tem contrato com o Barcelona até 2030.

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Koundé, uma contratação adequada para reforçar a defesa do Liverpool

O Liverpool procura um lateral-direito, especialmente após a provável ausência de Conor Bradley até o ano que vem e o desempenho pouco convincente de Jeremie Frimpong, além de Ronald Araújo, emprestado pelo Barcelona, não ser um lateral-direito clássico.

Joe Gomez também pode deixar o Liverpool no verão, enquanto Koundé pode atuar como lateral-direito ou zagueiro central.

Mas o Liverpool não é o único clube inglês que monitora Koundé. De acordo com o Sport, o jogador também despertou o interesse de Arsenal, Chelsea, Manchester United e Manchester City. Seu nome já havia sido associado, de maneira não oficial, ao Bayern de Munique.

Ainda assim, a situação de Koundé parece indefinida, já que o próprio jornal espanhol afirmou que ele pode pensar em mudar de ares em janeiro, enquanto outros relatos indicaram que ele recusou de imediato a sondagem do Liverpool e quer recuperar sua condição de titular sob o comando de Flick.