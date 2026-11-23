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Um golpe duríssimo!

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A derrota do Al-Ahli, da Arábia Saudita, para o Al-Shamal, do Catar, não foi apenas mais um tropeço na Champions League da Ásia Elite. O resultado trouxe uma marca negativa que encerrou uma sequência excepcional do time diante de clubes catarianos: o Al-Ahli sofreu sua primeira derrota para um adversário do Catar desde 2019, interrompendo uma série que durava cerca de sete anos, em uma noite que aumentou a pressão sobre o técnico holandês Marino Pušić.

O Al-Ahli perdeu por 3 a 2 para o Al-Shamal depois de abrir dois gols de vantagem, em um jogo marcado por um claro desmoronamento no segundo tempo. Firas Al-Buraikan marcou o primeiro gol e Ivan Toney ampliou, mas os donos da casa conseguiram a virada com gols de Baghdad Bounedjah, Thiago Silva e Alex Collado, que garantiu a vitória nos acréscimos.

A derrota ganha importância ainda maior quando se observa o retrospecto do Al-Ahli contra equipes catarianas, já que pôs fim a uma invencibilidade que vinha desde 2019. Com isso, o revés diante do Al-Shamal se tornou um dos resultados mais doloridos para o time, não apenas pelos pontos perdidos, mas também pela maneira como deixou escapar uma partida em que chegou a ter dois gols de vantagem.

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O resultado chega em um momento de pressão crescente sobre Pušić, já que, nos últimos quatro jogos do Al-Ahli sob seu comando, foram três tropeços e apenas uma vitória, conquistada sobre o Al-Nassr. Contra Al-Shamal, Al-Sadd e Al-Shabab, o time não conseguiu vencer.

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A sequência começou com o tropeço diante do Al-Shabab, seguido pelo do Al-Sadd. Depois, o Al-Ahli venceu o Al-Nassr, mas voltou a tropeçar contra o Al-Shamal na Champions League da Ásia Elite, e o técnico holandês se vê agora com um retrospecto que não ajuda a acalmar as críticas da torcida.

A torcida do Al-Ahli não enxerga esses resultados de forma isolada do desempenho. A derrota para o Al-Shamal provocou uma revolta generalizada, sobretudo porque o time teve a chance de definir a partida cedo, mas perdeu a vantagem e sofreu três gols. Esse resultado se soma, assim, à série de críticas dirigidas à comissão técnica.

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Enquanto boa parte da torcida considera que a permanência de Pušić já não convence diante dos tropeços repetidos, a diretoria passou a enfrentar um teste difícil em relação ao futuro do treinador. Os resultados recentes não dão ao time a estabilidade necessária, ainda mais depois da perda de uma marca histórica contra clubes catarianos que o Al-Ahli vinha mantendo havia cerca de sete anos.