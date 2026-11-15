Série D: torcedor morre no estádio de Cammarata durante Kamarat x Akragas; partida é suspensa

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Tragédia no estádio dos Salaci, em Cammarata, na região de Agrigento. Um torcedor morreu após um mal súbito enquanto assistia à partida da Série D entre Kamarat e Akragas, faltando cerca de 20 minutos para o fim. Ele se chamava Domenico Sciacchitano e completaria 63 anos amanhã.

Um helicóptero de resgate pousou diretamente no campo, e os profissionais de saúde tentaram por muito tempo reanimá-lo, mas não conseguiram. O árbitro suspendeu a partida: os minutos restantes serão disputados em data a ser definida. Os dois clubes manifestaram pesar e solidariedade à família.