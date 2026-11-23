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Na Série C, os técnicos Marco Gaburro, do Desenzano, correm risco de demissão (após a derrota em casa por 6 a 1 para o AlbinoLeffe), com a equipe na zona de playout, na quinta posição de baixo para cima, com 14 pontos em 15 rodadas no grupo A, assim como Gaetano Auteri, do Foggia, derrotado por 2 a 1 no campo da Scafatese no grupo C. O Foggia é o penúltimo colocado do grupo C, com 15 pontos em 15 rodadas: a rescisão do contrato está sendo negociada.

Enquanto isso, o ex-zagueiro do Milan, Daniele Bonera, pensa em pedir demissão por divergências com a diretoria holandesa da Pro Vercelli, que empatou em 1 a 1 com o Novara no clássico piemontês do grupo A.

Na Série D, Gaetano Fontana corre risco de demissão na Triestina, quinta colocada de baixo para cima no grupo C após perder em casa por 4 a 3 para o Brian Lignano, mesmo depois de abrir 2 a 0.

Karel Zeman volta ao comando da Nocerina, que empata em 1 a 1 em casa com a Virtus Francavilla, líder do grupo H.

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No grupo I, enquanto espera poder ocupar o banco de reservas, o ex-goleiro Salvatore Soviero comanda o Enna das arquibancadas na vitória em casa por 3 a 2 sobre o Castrumfavara.

Por fim, no grupo F, Giovanni Tedesco estreia como novo técnico da Pietralunghese, derrotada por 2 a 1 em Termoli.