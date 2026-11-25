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Na Serie B, caem os técnicos dos dois últimos colocados.

Após a derrota em casa por 1 a 0 para a Carrarese na noite de terça-feira, o Vicenza demitiu Fabio Gallo.

O treinador que levou o time à Serie B deixa a equipe da região do Vêneto na penúltima posição, com 10 pontos em 13 rodadas.

Davide Dionigi está a caminho para assumir o comando técnico.

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O COMUNICADO OFICIAL

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O L.R. Vicenza informa que Fabio Gallo foi dispensado do cargo de treinador do time principal.

O clube deseja agradecer ao técnico pelo trabalho realizado durante o período em que esteve à frente da equipe, pelo profissionalismo demonstrado diariamente e pela dedicação, além de desejar a Gallo sucesso profissional e pessoal na sequência de sua carreira.

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EMPOLI NA LANTERNA

Matteo Andreoletti também está prestes a ser demitido pelo Empoli, após a derrota por 5 a 0 fora de casa para o Benevento.

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Contratado em 30 de setembro para substituir Guido Pagliuca, o treinador somou apenas 3 pontos em 8 rodadas. Nesse período, o time caiu para a última posição, com 9 pontos.

O clube da Toscana, presidido por Fabrizio Corsi, já entrou em contato com outros treinadores atualmente sem time, como Fabio Caserta, Fabrizio Castori e Moreno Longo.

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Mas o Empoli também avalia uma solução interna, com a possível promoção do ex-zagueiro Lorenzo Tonelli, treinador da equipe sub-17, com a qual se sagrou campeão italiano da categoria Allievi Nazionali na temporada passada ao vencer a Juventus por 4 a 0 na final.