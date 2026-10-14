Série B, Mantova continua surpreendendo: para as casas de apostas, o acesso (cotado a 3,50) é mais do que um sonho

Quatro vitórias e dois empates em seis jogos, com a possibilidade de assumir a liderança no grande confronto de sábado contra o Palermo. O Mantova continua surpreendendo e se torna cada vez mais uma certeza neste início de temporada da Série B, tanto que, para as casas de apostas, já é mais do que um sonho e aparece com cotação de 3,50 nas análises de Planetwin365 e Betflag. Nesse quesito, quem lidera é justamente o Palermo, também invicto (cinco vitórias e um empate) e cotado a 1,15 para voltar à Série A, objetivo que escapou várias vezes nas últimas temporadas.





Os especialistas ainda acreditam no Verona, que, apesar do início irregular, aparece com cotação de 2,00 para voltar imediatamente à primeira divisão, seguido de perto pelo Modena, cotado a 2,25. A situação da Cremonese é semelhante à do Verona: a equipe também começou mal em seu retorno à Série B, mas tem cotação de 3,50 para conquistar o acesso. Entre os times que também estão na disputa está o terceiro recém-rebaixado, o Pisa, cotado a 4,00.



