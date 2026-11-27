Encerrados os três dias de competições europeias, a Serie A volta neste fim de semana para a 13ª rodada. A programação começa na noite de sexta-feira, com o Bologna visitando o Venezia, lanterna da competição: Palladino está pronto para voltar a escalar Piccoli.
Na tarde de sábado, o Frosinone recebe o Parma em um duelo entre dois times que vêm de derrotas por 5 a 1 para Milan e Roma, respectivamente.
Em seguida, a Lazio, líder da competição, visita o Torino: Gattuso volta a contar com Zaccagni, mas não com Tavares, e perde Taylor por lesão.
À noite, em San Siro, a Inter recebe o Genoa, que também enfrentará na próxima terça-feira pela Copa da Itália.
Na hora do almoço de domingo, Udinese e Fiorentina, dois times em má fase, se enfrentam em um jogo que reúne os ex-jogadores Zaniolo e Atta.
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À tarde, o Napoli visita o Sassuolo.
Depois, a Roma recebe o Monza, com Juric reencontrando seu mestre Gasperini. À noite, Como e Juventus fazem o grande jogo da rodada.
Na segunda-feira, a Atalanta visita o Lecce, antes de Cagliari e Milan encerrarem a rodada.
A PROGRAMAÇÃO
Sexta-feira, 27 de novembro
20h45 Venezia-Bologna (Dazn, Now e Sky)
Sábado, 28 de novembro
15h Frosinone-Parma (Dazn)
18h Torino-Lazio (Dazn)
20h45 Inter-Genoa (Dazn, Now e Sky)
Domingo, 29 de novembro
12h30 Udinese-Fiorentina (Dazn)
15h Sassuolo-Napoli (Dazn)
18h Roma-Monza (Dazn, Now e Sky)
20h45 Como-Juventus (Dazn)
Segunda-feira, 30 de novembro
18h30 Lecce-Atalanta (Dazn)
20h45 Cagliari-Milan (Dazn)
TODAS AS PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
VENEZIA-BOLOGNA (sexta-feira, às 20h45)
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Busio, Haps; Adams, Yeboah. Técnico: Nicola.
BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Alhassane; Orsolini, Piccoli, Cambiaghi. Técnico: Palladino.
FROSINONE-PARMA (sábado, às 15h)
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. Técnico: Alvini.
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Fabbian, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Elphege, Lontani. Técnico: Gilardino.
TORINO-LAZIO (sábado, às 18h)
TORINO (4-4-2): Perri; Belghali, Coco, Comuzzo, Fortini; Vlasic, Fitz-Jim, Mandragora, Cacciamani; Simeone, Adams. Técnico: Abate.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Dele-Bashiru; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Técnico: Gattuso.
INTER-GENOA (sábado, às 20h45)
INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Sucic, Jones, Dimarco; Esposito, Lautaro. Técnico: Chivu.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Ehizibue, Traoré, Wiafe, Ellertsson; Messias, El Shaaawy; Osmajic. Técnico: De Rossi.
UDINESE-FIORENTINA (domingo, às 12h30)
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Palma, Kabasele, Solet; Abankwah, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Lovric, Ekkelenkamp; Zaniolo. Técnico: Zanetti.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Técnico: Vanoli.
SASSUOLO-NAPOLI (domingo, às 15h)
SASSUOLO (3-4-3): Muric; Walukewicz, Idzes, Caleta-Car; Van der Brempt Thorstvedt, Matic, Doig; Berardi, Esposito, Laurienté. Técnico: D'Aversa.
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; De Bruyne, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. Técnico: Allegri.
ROMA-MONZA (domingo, às 18h)
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen. Técnico: Gasperini.
MONZA (3-5-1-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Colombo, Pessina, Akinsanmiro, Mangas; Robinson; Varela. Técnico: Juric.
COMO-JUVENTUS (domingo, às 20h45)
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, NicoPaz, Baturina; Douvikas. Técnico: Fabregas.
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Celik, Bremer, Lucumí, Cabal; Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Kolo Muani; Woltemade. Técnico: Spalletti.
LECCE-ATALANTA (segunda-feira, às 18h30)
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Berisha, Ngom; N'Dri, Geubbels, Fatah. Técnico: Di Francesco.
ATALANTA (4-2-3-1): Sportiello; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessié, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Técnico: Sarri.
CAGLIARI-MILAN (segunda-feira, às 20h45)
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Kofler, Rodriguez, Obert; Adopo, Deiola, Romano; Trepy, Maldini; Nzola. Técnico: Pisacane.
MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Rabiot, Jashari, Musah; Moreira, Ramos, Pulisic. Técnico: Amorim.