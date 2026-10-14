Serie A tem recorde de demissões após seis rodadas: Juric é cotado a 1,75 para ser o próximo, mas atenção a Runjaic

Nunca nos anos 2000 a Serie A havia começado com quatro técnicos demitidos após seis rodadas e, para encontrar um número tão alto, é preciso voltar nada menos que 67 anos. Depois de Grosso, Tedesco e Cuesta, foi a vez de Stroppa, lanterna com 0 ponto ao lado do Venezia e demitido após a derrota em Bérgamo. As casas de apostas, diante da facilidade com que os técnicos vêm sendo trocados, apontam quem pode ser o próximo demitido: Ivan Juric, que deixou Roma e Atalanta prematuramente nas últimas duas temporadas. A terceira demissão do croata lidera as cotações, a 1,75 na Goldbet e na Better, seguida por uma novidade nas listas de apostas, Kosta Runjac, da Udinese, que vem de quatro derrotas consecutivas e agora aparece a 2,00. Quem respira após a primeira vitória no campeonato é Daniele De Rossi, cuja cotação subiu de 1,50 para 2,15, enquanto Eusebio Di Francesco corre risco e agora aparece a 2,50. Entre os grandes nomes, a menor cotação para uma demissão até o Natal é a de Ruben Amorim, a 4,50, seguido pela dupla Allegri-Spalletti, a 5 vezes o valor apostado.