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A 12ª rodada da Serie A 2026/2027 chegou ao fim com uma chuva de gols e assistências, além de atuações espetaculares e outras que deixaram muito a desejar. O Inter foi o único entre os grandes a tropeçar, ao empatar por 4 a 4 fora de casa com a Atalanta. O time de Milão vê a Lazio disparar na liderança, sem dar sinais de que pretende parar, e é ultrapassado por uma Roma arrasadora. Milan, Como, Juventus e Napoli também conquistaram vitórias importantíssimas e subiram em uma tabela que continua embolada.

Mas quem foram os melhores jogadores em campo nesta última rodada da Serie A? Escolher apenas 11 foi uma tarefa muito difícil. Confira a seleção.

A ESCALAÇÃO

A SELEÇÃO DA RODADA NO 3-4-3



Perri



Ramon, Theate, Cabal



Wesley, Rabiot, McTominay, Moreira



Malen, Pio Esposito, Varela

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GOLEIRO



Perri: é verdade que o Torino acabou derrotado por 1 a 0 pelo Napoli, mas o goleiro brasileiro nada pôde fazer no gol de McTominay. Se o resultado permaneceu indefinido até o fim, foi graças às suas defesas, várias delas em tentativas de McTominay. Depois, fez grandes defesas em finalizações de Hojlund e De Bruyne.

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DEFESA



Ramon: "Há jogadores melhores que outros", disse Cesc Fabregas, e Ramon certamente é um deles. Não se limita a defender: também apoia o ataque e marcou o gol do 1 a 0. Na defesa, evitou um gol certo de Mendy.



Theate: primeiro defendeu, depois deu assistência. Criou muito perigo no ataque e foi perfeito na defesa.



Cabal: cresceu ao longo da partida e marcou um gol fundamental para a Juventus, afastando a possibilidade de reação do Venezia. A Juve tem poucos jogadores tão bons quanto ele no jogo aéreo.

MEIO-CAMPO



Wesley: começou no banco e mudou completamente o jogo. Precisou de apenas 8 minutos para dar a primeira de suas três assistências para Malen, contando também com a colaboração de Troilo. Imparável, deixou sua marca na vitória da Roma.



Rabiot: se hoje vários veículos de imprensa, italianos e de outros países, estampam "Rabiot parece Kaká" em suas manchetes, é graças a mais uma atuação espetacular. Quando ele arranca, os defensores do Frosinone só podem fazer o sinal da cruz. Noventa por cento do primeiro gol é mérito dele, que ainda deu duas assistências perfeitas para Ramos e Jashari.



McTominay: nos momentos difíceis, o Napoli se apoia em seu principal jogador. Desde os primeiros minutos, foi quem mais tentou marcar. Logo chegou perto do gol com um bom chute cruzado de esquerda. Depois, Ismajli o atrapalhou na finalização após Perri rebater o chute de Politano. Travou um duelo particular com o goleiro do Torino e, depois de várias tentativas, levou a melhor ao marcar um gol de importância vital para o Napoli.



Moreira: o talento belga vive uma fase extraordinária. Nunca opta pela jogada mais segura, ataca com intensidade e também se dedica às transições. Deu a Cisse a assistência para o quinto gol.

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ATAQUE



Malen: entrou no jogo no fim do primeiro tempo e depois foi devastador: marcou 4 gols, chegando a 12 em 11 partidas na Serie A, 16 na temporada e 31 em 35 jogos no total. Fantástico.



Pio Esposito: hat-trick, bola para levar para casa e uma fase de ouro que não dá sinais de terminar. Uma pena que o salto em falso no gol de De Ketelaere tenha manchado uma partida perfeita.



Varela: um exército de um homem só. Fez tudo sozinho. Primeiro, sofreu um pênalti e o converteu com perfeição. Depois, marcou um gol espetacular de calcanhar, como um verdadeiro atacante de área. Se o Monza está fora da zona de rebaixamento após 12 rodadas, o mérito é todo do português.