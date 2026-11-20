Após a segunda pausa da temporada para as seleções, a Série A volta neste fim de semana para a 12ª rodada.
A rodada (re)começa na tarde de sábado, com Como e Lazio, líder da tabela, jogando em casa contra Cagliari e Lecce, respectivamente.
Na sequência, a Roma joga em Parma. À noite, o Napoli recebe o Torino.
Domingo, na hora do almoço, a Juventus recebe o Venezia.
À tarde, Bologna e Sassuolo jogam em casa contra Udinese e Genoa, respectivamente. No Sassuolo, D'Aversa estreia no comando da equipe no lugar do demitido Aquilani.
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Na sequência, o surpreendente Frosinone enfrenta o Milan em San Siro. À noite, a Inter visita a Atalanta, com Lautaro, de volta, cotado para começar no banco.
A rodada termina na noite de segunda-feira, com o jogo da Fiorentina em Monza.
PROGRAMAÇÃO
SÁBADO
15h Como-Cagliari (Dazn)
15h Lazio-Lecce (Dazn)
18h Parma-Roma (Dazn)
20h45 Napoli-Torino (Dazn, Sky e Now)
DOMINGO
12h30 Juventus-Venezia (Dazn)
15h Bologna-Udinese (Dazn)
15h Sassuolo-Genoa (Dazn)
18h Milan-Frosinone (Dazn, Sky e Now)
20h45 Atalanta-Inter (Dazn)
SEGUNDA-FEIRA
20h45 Monza-Fiorentina (Dazn, Sky e Now)
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
COMO-CAGLIARI (sábado, 15h)
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Técnico: Fabregas.
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Kofler, Rodriguez, Obert; Romano, Deiola, Fazzini; Adopo, Maldini; Mendy. Técnico: Pisacane.
LAZIO-LECCE (sábado, 15h)
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. Técnico: Gattuso.
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; Ali Dembelé, Geubbels, Fatah. Técnico: Di Francesco.
PARMA-ROMA (sábado, 18h)
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Carboni; Britschgi, Fabbian, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Elphege, Lontani. Técnico: Gilardino.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen. Técnico: Gasperini.
NAPOLI-TORINO (sábado, 20h45)
NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay, Olivera; Hojlund, Lang. Técnico: Allegri.
TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Vlasic, Mandragora, Casadei, Cacciamani; Simeone, Ché Adams. Técnico: Abate.
JUVENTUS-VENEZIA (domingo, 12h30)
JUVENTUS (3-4-3): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cabal; Conceiçao, Woltemade, Kolo Muani. Técnico: Spalletti.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Mazzocchi; Akor Adams, Yeboah. Técnico: Nicola.
BOLOGNA-UDINESE (domingo, 15h)
BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Amondarain; Orsolini, Odgaard, Bernardeschi. Técnico: Palladino.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Abankwah, Palma, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Davis, Zaniolo. Técnico: Zanetti.
SASSUOLO-GENOA (domingo, 15h)
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Caleta Car, Idzes, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Dominguez, Esposito, Laurienté. Técnico: D'Aversa.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Traoré, Wiafe, Ellertsson; Messias, El Shaarawy; Osmajic. Técnico: De Rossi.
MILAN-FROSINONE (domingo, 18h)
MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Musah, Modric; Pulisic, Rabiot, Moreira; Ramos. Técnico: Amorim.
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Terzic; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Birligea. Técnico: Alvini.
ATALANTA-INTER (domingo, 20h45)
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessié, Ederson; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. Técnico: Sarri.
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Thuram. Técnico: Chivu.
MONZA-FIORENTINA (segunda-feira, 20h45)
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goclichidze, Lucchesi; Touré, Akinsanniro, Colombo, Mangas; Dany Mota, Rpobinson; Varela. Técnico: Juric.
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Oulai; Mastantuono, Pedro Gonçalves, Njie; Pellegrino. Técnico: Vanoli.