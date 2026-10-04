Serie A: pelo título de MVP, segue o duelo Martinez-Malen





Lautaro contra Malen, Malen contra Lautaro. O duelo entre os dois artilheiros de Inter e Roma parece não ter fim e, da artilharia do campeonato, onde o holandês lidera com seis gols já marcados contra quatro do argentino, se estende também à corrida pelo prêmio de MVP da temporada da Serie A. Um prêmio já vencido por Martínez em 2023/2024, cuja repetição é oferecida a 4,00 pelos analistas de apostas da Snai e da Sisal. Malen vem logo atrás, a 5,00, pelo que seria a primeira vitória deste reconhecimento, instituído em 2018/2019, para um jogador da Roma.

Como terceira via aparece Nico Paz, do Como, cotado a 7,50, enquanto as odds sobem para 12,00 para outro jogador da Roma, Paulo Dybala, também protagonista do excelente início de temporada da equipe de Gian Piero Gasperini. Cotações de azarão também para Martin Baturina e Hakan Chalanoglu, a 16,00, enquanto a 20,00 vezes o valor apostado aparecem Marcus Thuram e Federico Dimarco, com este último, primeiro italiano na cotação, buscando o bi após a temporada passada. Ainda no tema Itália, entre os artilheiros o primeiro italiano é Moise Kean, cotado a 33,00, enquanto Francesco Pio Esposito aparece a 50,00.



