Serie A, 12ª rodada
Monza x Fiorentina
Gols:
A 12ª rodada da Serie A chega ao fim com o confronto marcado no Brianteo: o Monza de Ivan Juric contra a Fiorentina de Paolo Vanoli em um duelo importante para tentar sair da zona de rebaixamento, a partir das 20h45. O clube da Lombardia chegou à pausa para os compromissos da seleção após quatro derrotas consecutivas: o time caiu para a zona de rebaixamento e ocupa a 18ª posição, com apenas 7 pontos, apesar dos 9 gols do português Varela. Já a Fiorentina, após um início chocante, está em recuperação e vem de um empate em casa contra a Juventus,
OS GOLS E OS PRINCIPAIS LANCES:
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FICHA TÉCNICA:
Monza x Fiorentina
Gols:
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Colombo, Mangas; Pessina, Robinson; Varela. Téc. Juric
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Oulai; Mastantuono, Goncalves, Gnonto; Pellegrino. Téc. Vanoli
Cartões amarelos:
Expulsões:
Árbitro: Doveri
Assistências: