Série A, 12ª rodada
Juventus x Venezia
Gols:
É preciso vencer e convencer. A Juventus de Luciano Spalletti enfrenta o Venezia de Davide Nicola no jogo de domingo na hora do almoço pela 12ª rodada da Série A, às 12h30, no Allianz Stadium, em Turim: a Juventus, com 18 pontos e vindo de um empate em Florença, quer se manter a cinco pontos do Como, quarto colocado, à espera do Milan. Acima de tudo, porém, precisa dar sequência aos resultados, também para garantir a permanência do treinador no cargo. Já o Venezia, penúltimo na classificação e a dois pontos da permanência, vem de uma vitória em casa sobre a Udinese.
GOLS E PRINCIPAIS LANCES:
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FICHA TÉCNICA:
Juventus x Venezia
Gols:
JUVENTUS (4-4-2): Vicario; Cambiaso, Bremer, Lucumì, Cabal; McKennie, Koopmeiners, Douglas Luiz, Boga; Woltemade, Kolo Muani. Técnico: Spalletti.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic F.; Halhal, Moreno M., Juan Jesus; Hainaut, Sohm, Basic, Perez K., Mazzocchi; Yeboah J., Adams A. Técnico: Nicola.
Cartões amarelos:
Expulsões:
Árbitro: Arena
Assistências: