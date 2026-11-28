Encerrados os três dias de competições europeias, a Série A volta neste fim de semana para a 13ª rodada do campeonato. A rodada começou na noite de sexta-feira, com o Bologna visitando o Venezia, lanterna da tabela: 0 a 0.
Na tarde de sábado, o Frosinone recebe o Parma em um confronto entre dois times que vêm de derrotas por 5 a 1 para Milan e Roma, respectivamente.
Em seguida, a Lazio, líder da tabela, visita o Torino: Gattuso volta a contar com Zaccagni, mas não com Tavares, e perde Taylor por lesão.
À noite, em San Siro, a Inter recebe o Genoa, que também enfrentará na próxima terça-feira pela Copa da Itália.
No domingo, na hora do almoço, Udinese e Fiorentina se enfrentam em um duelo entre dois times em má fase, com os ex-jogadores Zaniolo e Atta em lados opostos.
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À tarde, o Napoli visita o Sassuolo.
Depois, a Roma joga em casa contra o Monza, com Juric reencontrando seu mestre Gasperini. À noite, Como e Juventus fazem o grande jogo da rodada.
Na segunda-feira, a Atalanta visita o Lecce. A rodada termina com Cagliari e Milan.
PROGRAMAÇÃO
Sexta-feira, 27 de novembro
20h45 Venezia-Bologna (Dazn, Now e Sky)
Sábado, 28 de novembro
15h Frosinone-Parma (Dazn)
18h Torino-Lazio (Dazn)
20h45 Inter-Genoa (Dazn, Now e Sky)
Domingo, 29 de novembro
12h30 Udinese-Fiorentina (Dazn)
15h Sassuolo-Napoli (Dazn)
18h Roma-Monza (Dazn, Now e Sky)
20h45 Como-Juventus (Dazn)
Segunda-feira, 30 de novembro
18h30 Lecce-Atalanta (Dazn)
20h45 Cagliari-Milan (Dazn)
TODAS AS PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
VENEZIA-BOLOGNA 0 A 0 (sexta-feira, às 20h45)
VENEZIA: Stankovic; Moreno (76’ Bella-Kotchap), Juan Jesus, Halhal; Hainaut, Sohm, (57’ Helgason), Kike Perez (76’ Dagasso), Haps; Yeboah (71’ Rrahmani), Adams (71’ Lauerbach). Reservas: Montipo, Gomes, Schingtienne, Sagrado, Mazzocchi, Basic, Fanne, Fernandez, Lisman. Téc.: Nicola.
BOLOGNA: Skorupski; Vitik (46’ Darmian), Casale, Theate; Zortea, Pobega (88’ Libra), Ferguson, Alhassane; Bernardeschi (56’ Orsolini), Odgaard (66’ Piccoli), Mbangula (56’ Cambiaghi). Reservas: Pessina, Giacomone, Helland, Heggem, Moro, Amondarain, Dovbyk. Téc.: Palladino.
ADVERTIDOS: Zortea (B), Juan Jesus (V), Vitik (B), Hainaut (V), Odgaard (B), Rrahmani (V).
FROSINONE-PARMA (sábado, às 15h)
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. Téc.: Alvini.
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Fabbian, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Elphege, Lontani. Téc.: Gilardino.
TORINO-LAZIO (sábado, às 18h)
TORINO (4-4-2): Perri; Patterson, Coco, Comuzzo, Fortini; Vlasic, Fitz-Jim, Mandragora, Cacciamani; Simeone, Adams. Téc.: Abate.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Dele-Bashiru; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Téc.: Gattuso.
INTER-GENOA (sábado, às 20h45)
INTER (3-5-2): Provedel; Pavard, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Sucic, Jones, Dimarco; Esposito, Lautaro. Téc.: Chivu.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Ehizibue, Traoré, Wiafe, Ellertsson; Messias, El Shaaawy; Osmajic. Téc.: De Rossi.
UDINESE-FIORENTINA (domingo, às 12h30)
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Palma, Kabasele, Solet; Abankwah, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Lovric, Ekkelenkamp; Zaniolo. Téc.: Zanetti.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Téc.: Vanoli.
SASSUOLO-NAPOLI (domingo, às 15h)
SASSUOLO (3-4-3): Muric; Walukewicz, Idzes, Caleta-Car; Van der Brempt Thorstvedt, Matic, Doig; Berardi, Esposito, Laurienté. Téc.: D'Aversa.
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. Téc.: Allegri.
ROMA-MONZA (domingo, às 18h)
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen. Téc.: Gasperini.
MONZA (3-5-1-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Colombo, Pessina, Akinsanmiro, Mangas; Robinson; Varela. Téc.: Juric.
COMO-JUVENTUS (domingo, às 20h45)
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, NicoPaz, Baturina; Douvikas. Téc.: Fabregas.
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Celik, Bremer, Lucumí, Cabal; Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Kolo Muani; Woltemade. Téc.: Spalletti.
LECCE-ATALANTA (segunda-feira, às 18h30)
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Berisha, Ngom; N'Dri, Geubbels, Fatah. Téc.: Di Francesco.
ATALANTA (4-2-3-1): Sportiello; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessié, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Téc.: Sarri.
CAGLIARI-MILAN (segunda-feira, às 20h45)
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Kofler, Rodriguez, Obert; Adopo, Deiola, Romano; Trepy, Maldini; Nzola. Téc.: Pisacane.
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara; Moreira, Musah, Jashari, Estupinan; Pulisic, Rabiot; Ramos. Téc.: Amorim.