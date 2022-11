Seria injusto Messi não ganhar uma Copa do Mundo, afirma técnico da Espanha

Luis Enrique, ex-treinador do Barcelona, afirmou que gostaria de ver a Argentina campeã, caso a Espanha falhe

Que Lionel Messi é um dos maiores jogadores da história, não é nenhuma novidade. Mas apesar de tantos títulos e troféus ao longo de sua brilhante carreira, há um faltando: a Copa do Mundo. No Qatar, o craque e capitão da Argentina irá para, muito provavelmente, seu último mundial, a última chance de levantar a taça mais pesada do futebol. E até mesmo para Luis Enrique, técnico da Espanha, que será adversária da Argentina na competição, seria “injusto” Messi se aposentar sem conquistar a Copa.

Luis Enrique conhece bem Lionel Messi, comandou o camisa 10 argentino nas três temporadas em que foi técnico do Barcelona, conquistando a Champions League e formando um dos maiores ataques da história do futebol mundial, o MSN, com Suárez e Neymar, além do argentino.

Agora, Luis Enrique vai para sua primeira Copa do Mundo como treinador, na tentativa de fazer a Espanha levar o bicampeonato mundial. Contudo, se La Furia falhar na missão, o treinador espanhol já sabe para quem vai torcer: para a Argentina, de Lionel Messi.

Para ele, apesar das bolas de ouro, dos vários títulos por clubes e dos inúmeros recordes individuais, seria "injusto" o craque argentino se aposentar sem vencer uma Copa do Mundo.

"Se a Espanha não vencer a Copa do Mundo, eu gostaria que a Argentina ganhasse por causa de Messi. Seria injusto para Messi se aposentar sem vencer uma Copa do Mundo”, disse na Twitch.

Em 2014, no Brasil, a Argentina bateu na trave, chegou na final, mas perdeu para a Alemanha na prorrogação. Em 2018, parou na França, de Mbappe, que algumas partidas depois bateria como campeã. Agora, Messi terá mais uma chance, mas talvez a última de sua carreira.

Lionel Scaloni, técnico da Argentina, sabe que essa não é uma tarefa fácil e já falou que a Copa do Mundo não é uma competição “justa”. Caberá a Messi tentar fazer “justiça”.