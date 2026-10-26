Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, vai desfalcar a cerimônia da Bola de Ouro, marcada para a noite desta segunda-feira, no London Palladium.

De acordo com a rádio francesa "Monte Carlo", Al-Khelaifi decidiu não comparecer à cerimônia da Bola de Ouro, apesar de haver 10 jogadores do elenco do Paris Saint-Germain entre os 30 indicados a vencer o prestigiado prêmio.

A rádio apontou que Al-Khelaifi estará nesta noite no estádio Parc des Princes para apoiar seu time diante do Olympique Lyonnais, na partida adiada da oitava rodada do Campeonato Francês.

A emissora esclareceu que também vão desfalcar a cerimônia Khvicha Kvaratskhelia, que se prepara para passar por uma cirurgia no joelho, além de Nuno Mendes e sete de seus companheiros que entraram na lista do time anunciada pelo técnico Luis Enrique para o confronto contra o Lyon.

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Ousmane Dembélé (29 anos), atual detentor da Bola de Ouro e um dos candidatos a manter o prêmio, será o único representante do Paris Saint-Germain presente na capital inglesa.