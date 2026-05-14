Será que Ricky van Wolfswinkel vai continuar jogando futebol? “Eu adoraria jogar lá”

O VV Woudenberg pode alimentar sérias esperanças de um retorno de Ricky van Wolfswinkel, segundo revelou ele em entrevista à ESPN. O atacante de 37 anos do FC Twente está considerando se juntar ao time amador de sua cidade natal.

Van Wolfswinkel jogou no Woudenberg até os dez anos, quando se transferiu para o Vitesse. O resto é história.

Agora que o duas vezes internacional da seleção holandesa vai se aposentar do futebol profissional, ele pensa abertamente em um retorno.

Para Van Wolfswinkel, não importa que o Woudenberg jogue apenas na primeira divisão. “Em toda a minha carreira, o importante não foram os prêmios. O que importa para mim são as pessoas ao meu redor. O pessoal de Woudenberg sempre me acompanhou e apoiou.”

“Sempre senti esse apoio e agora quero retribuir. Espero poder passar algo para os jovens de lá”, disse o experiente jogador.

É bem possível que Van Wolfswinkel possa ser visto nos campos amadores na próxima temporada. “Durante toda a minha carreira, sempre disse que queria encerrar a carreira no VV Woudenberg, e isso pode muito bem acontecer. Ainda vou ao clube todas as semanas e quero retribuir a eles.”

“Adoraria jogar lá uma vez, com meus amigos e minha família, que sempre me acompanharam, bem pertinho de casa, na varanda. Acho que seria maravilhoso”, conclui ele.