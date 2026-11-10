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Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Será que o milagre acontece? Ex-dirigente do Al-Nassr abre as portas para a contratação de Salem Al-Dawsari

Mercado da bola
S. Al-Dawsari
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Arábia Saudita

O "Tornado" pode detonar uma das maiores surpresas do futebol saudita

Um ex-dirigente do clube saudita Al-Nassr soltou uma bomba de grande repercussão, ao revelar a possibilidade de contratar Salem Al-Dawsari, capitão do Al-Hilal, durante a próxima janela de transferências de verão.

O contrato de Salem Al-Dawsari com o Al-Hilal se encerra ao fim da atual temporada, o que lhe permite assinar com qualquer equipe em janeiro do próximo ano e se transferir para suas fileiras de forma gratuita no verão seguinte.

Saud Al-Sarami, ex-porta-voz do clube Al-Nassr, disse em declarações ao programa "Malaeb", do canal "MBC Action": "Os contratos de Salem Al-Dawsari, Mohamed Kanno e Hassan Tambakti com o Al-Hilal se encerram ao fim da atual temporada".

E acrescentou: "Com relação a Hassan Tambakti, espero que ele permaneça no Al-Hilal, e que o clube anuncie a qualquer momento a renovação de seu contrato. Já Salem Al-Dawsari e Mohamed Kanno serão agradecidos após o fim da atual temporada".

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E completou: "Mohamed Kanno pode aproveitar a oportunidade e se transferir para o Al-Qadsiah, enquanto Salem Al-Dawsari pode se transferir para o clube Al-Nassr".

E explicou: "Eu disse há 6 meses que, se (Jorge) Jesus fosse quem estivesse à frente do Al-Nassr nos próximos anos, ele pediria a contratação de Salem Al-Dawsari, mas após sua saída, ninguém sabe o que pode acontecer".

E concluiu: "Vocês podem perguntar a Saleh Al-Mutlaq, que era o responsável pelas categorias de base do clube Al-Nassr, e Salem Al-Dawsari treinou com ele. Sei que seu pai é torcedor do Al-Nassr, por isso não descarto que ele se junte ao Al-Nassr".

Vale lembrar que Salem Al-Dawsari é o principal capitão das fileiras do Al-Hilal, onde joga pelo time principal desde que foi promovido pela primeira vez em 2011, tendo contribuído para a conquista de diversos títulos, com destaque para a Liga dos Campeões da Ásia em duas ocasiões e a Roshn Saudi League 6 vezes.

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