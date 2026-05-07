Será que este será o sucessor de Timon Wellenreuther no Feyenoord? “Eles ainda precisam ligar”

Jari De Busser ainda não recebeu nenhuma proposta do Club Brugge ou do Feyenoord. É o que afirma o goleiro de 26 anos do Go Ahead Eagles em uma entrevista detalhada à revista Voetbal International.

No último ano, De Busser foi associado a grandes clubes da Bélgica e da Holanda. No entanto, não há nada concreto no momento.

“Só li que havia interesse. Não sei mais do que vocês, pois também vi as notícias aparecerem na mídia. Não ouvi mais nada sobre isso. Eles ainda não me ligaram”, disse o goleiro de 1,90 m de altura.

De Busser seria considerado um concorrente sério para Timon Wellenreuther. “Há bons clubes na Holanda e o Feyenoord é um deles. Um clube muito bom. Graças a Mats Deijl, sei um pouco como eles funcionam lá e o De Kuip é um estádio fantástico.”

No entanto, De Busser não quer se precipitar. “Eles ainda precisam ligar, né. Vou ver como as coisas se desenrolam.”

De Busser teve dificuldade com a saída de Deijl para o Feyenoord. “Foi quando percebi que o time de amigos de que acabei de falar estava se desintegrando aos poucos. O Mats era o elo que nos unia, então foi difícil quando ele saiu. Eu o admirava.”

No Go Ahead, De Busser tem contrato até meados de 2027. Segundo o Transfermarkt, o belga vale cerca de 3 milhões de euros.