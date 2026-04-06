Será que estamos diante de uma decisão que vai mudar o jogo? Uma decisão decisiva do Tribunal Desportivo para Marrocos e Senegal

A disputa jurídica sobre quem será o campeão da Copa Africana das Nações de 2025 chegou à sua fase final e decisiva.

Após semanas de expectativa, a Federação Senegalesa de Futebol recebeu oficialmente a decisão fundamentada da Comissão de Apelação da Confederação Africana de Futebol (CAF), documento que serve de "chave" para permitir que a parte senegalesa inicie o processo judicial perante o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), em Lausanne.

O caso gira em torno da decisão da CAF de conceder ao Marrocos uma vitória por 3 a 0 por falta de comparecimento, após os eventos da final que testemunharam tensões entre as torcidas e a retirada da seleção senegalesa do campo.

A comissão confirmou a decisão da vitória técnica do Marrocos, mas se absteve de decidir sobre os “aspectos cerimoniais” (medalhas, taça e prêmios financeiros), considerando que isso está fora de sua competência legal.

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A posição do Comitê Executivo da Confederação Africana aumentou a incerteza do cenário, já que até o momento não foi divulgado nenhum anúncio oficial sobre o campeão da edição, limitando-se a encaminhar todo o caso para a “decisão final” do Tribunal Internacional.

“Justiça antes da rapidez”

Em declaração que reflete a seriedade da situação, Matthew Reeb, diretor-geral do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), afirmou que o órgão está totalmente preparado para lidar com esse complexo conflito por meio de árbitros independentes.

Ele acrescentou à rede francesa “RMC”: “Compreendemos o entusiasmo da torcida e a ansiedade das equipes em saber quem será o campeão final, e nos certificaremos de que os procedimentos ocorram no menor prazo possível, garantindo o direito de todos a um julgamento justo”.

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O que esperar agora?

Assim que o processo for apresentado ao TAS, as deliberações do tribunal serão a etapa final desta série dramática; sua decisão será “definitiva e inapelável”.

E sua decisão será ou confirmar a conquista do Marrocos, ou aceitar o recurso senegalês, o que pode levar à repetição da partida ou a decisões que virarão o campeonato de cabeça para baixo.