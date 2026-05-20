Será que Dolberg está prestes a deixar o Ajax? “Primeiro clube se manifesta pelo Dolberg”

O FC Midtjylland espera reforçar-se com o atacante do Ajax Kasper Dolberg, pelo menos é o que o jornal dinamarquês *Campo* noticiou na tarde desta quarta-feira. A segunda passagem do dinamarquês pelo Ajax pode, portanto, limitar-se a apenas um ano.

Os rumores de que o reforço do time de Amsterdã já estaria de saída no próximo verão começaram a circular há algumas semanas. O jornal Algemeen Dagblad informou que o diretor técnico Jordi Cruijff havia comunicado ao dinamarquês que ele poderia procurar um novo clube.

Neste verão, o atacante de 28 anos foi contratado com grande alarde. O jogador, com 56 partidas pela seleção, marcava gols com facilidade na liga belga pelo Anderlecht e deveria competir com Wout Weghorst. O Ajax pagou dez milhões de euros por ele.

No entanto, o desempenho do dinamarquês foi decepcionante, sobretudo devido à sua irregularidade. Em 22 partidas da Eredivisie, Dolberg marcou apenas três gols e deu três assistências.

Assim, após a partida contra o PSV há algumas semanas, Dolberg ainda recebeu os elogios de que precisava, inclusive do colunista do Parool, Henk Spaan. “Ele é elegante, rápido, tecnicamente talentoso e forte. Quem não vê suas qualidades entende pouco de futebol”, afirmou Spaan.

Apesar dos lampejos do antigo Dolberg, como nos primeiros anos de sua primeira passagem pelo Ajax, há a possibilidade de que o atacante não seja mais visto na Johan Cruijff ArenA na próxima temporada. O Campo informa que o Midtjylland pode querer oferecer uma saída para Dolberg e tem “grande interesse”.

No entanto, o clube ficou de fora da Liga dos Campeões — terminou em segundo lugar —, o que significa que terá de convencer Dolberg com a classificação para a Liga Europa. Também neste ano, o Midtjylland disputou a Liga Europa, tendo sido eliminado nas oitavas de final pelo Nottingham Forest.