O Clube Al-Ittihad continua suas ações contínuas durante a atual janela de transferências de verão, com o objetivo de formar um time forte capaz de disputar todos os títulos na próxima temporada.

Houve relatos sobre o interesse do “Al-Ittihad” em contratar o português Pedro Gonçalves, jogador do Sporting de Lisboa, além do marroquino Sofiane Amratt, estrela do Fenerbahçe turco; no entanto, a contratação de Khaled Al-Ghanam já foi fechada com o Al-Ittifaq, restando apenas o anúncio oficial.

O jornal saudita “Al-Bilad” informou que o Al-Ittihad entrará em negociações intensas com o Al-Nassr para contratar Abdul-Ilah Al-Omari, após seu desempenho notável na Copa do Mundo de 2026.

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Na última janela de transferências de verão, o jogador entrou em forte conflito com a diretoria do Al-Nassr, devido ao seu desejo de permanecer no Al-Ittihad após a temporada 2024-2025, na qual foi emprestado ao “Al-Amid” e conquistou os títulos da Liga Roshen e da Copa do Rei.

O pedido do Al-Ittihad pode provocar uma nova onda de resistência, especialmente porque o jogador já havia afirmado seu amor pelo “Al-Amid”.

Al-Omari (29 anos) tem contrato com o “Faris Najd” até o verão de 2029, em meio a relatos de que o jogador está na mira do Mônaco, da França, e do Braga, de Portugal.