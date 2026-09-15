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SOCCER JPL D6 CLUB BRUGGE VS ANTWERPAFP
Jochen Tittmar

Traduzido por

Sequência de falhas choca o Brugge! Um ex-goleiro do Bayern de Munique de repente se torna um "paciente de alto risco"?

Campeonato Belga
Club Brugge
Y. Sommer

Yann Sommer comete duas falhas idênticas contra o Club Brugge em poucos dias. O ex-goleiro do Bayern passa então a ser duramente criticado na Bélgica.

O Brugge levou a melhor por 3 a 1 sobre o Royal Antuérpia recentemente, na 6ª rodada da Jupiler Pro League belga, mas as discussões após o apito final giraram principalmente em torno do gol do adversário para o momentâneo 1 a 1.

O goleiro suíço se atrapalhou gravemente em uma bola longa do adversário à frente da própria área. Enquanto Sommer já havia armado a tentativa de afastar com o pé, o atacante do Antuérpia Snayder Porozo apareceu no meio do lance e empurrou sem dificuldades para o gol vazio.

Antes dessa falha, Sommer já havia cometido um passe errado gritante na saída de bola, que o veterano ainda conseguiu corrigir por conta própria. A vitória em casa acabou sendo salva por um doblete de Hugo Vetlesen, além do gol de estreia do espanhol Jan Virgili, de 20 anos. Apesar dos três pontos e do terceiro lugar na tabela, atrás de KAA Gent e Union Saint-Gilloise, as ações do goleiro estão no centro das atenções.

O ponto especialmente delicado: o deslize foi quase idêntico ao erro de Sommer na partida da Liga dos Campeões contra o Aston Villa na mesma semana. Também ali uma bola longa foi o estopim, antes de Nicolas Jackson marcar o 3 a 1 para os ingleses e selar a derrota na principal competição europeia.

SOCCER SUPER CUP CLUB BRUGGE VS UNION SGGetty Images

"Semana de pesadelo": Yann Sommer é fortemente criticado após falhas na Bélgica

O suíço, que se transferiu no verão da Inter de Milão para a Bélgica, agora enfrenta críticas claras da imprensa. O portal voetbalnieuws constatou uma verdadeira "semana de pesadelo" e afirmou: "Nesta semana, Sommer se viu bem no olho do furacão."

O Nieuwsblad traçou comparações com o passado de Sommer na Bundesliga e escreveu: "Das dezenove defesas que Sommer certa vez fez em uma partida pelo Borussia Mönchengladbach, no Club Brugge eles, por enquanto, só podem sonhar. Bem na linha, mas muito à frente de seu gol, Sommer se revela um goleiro inseguro. Da costumeira calma e frieza dos tempos de Sommer em Gladbach, Munique ou da temporada passada do título com a Inter, pouco se vê no momento."

Het Laatste Nieuws chegou até a chamar o jogador de 37 anos, após a derrota no meio da semana, de um "paciente de alto risco que apareceu em terra de ninguém, em vez de ser um porto seguro".

SOCCER JPL D6 CLUB BRUGGE VS ANTWERPGetty Images

Yann Sommer: 50 por cento de seus jogos sem sofrer gols

Dentro da equipe, porém, o veterano segue contando com total confiança. Joaquin Seys saiu em defesa do goleiro de forma enfática: "Isso pode acontecer. Sim, até duas vezes em uma semana. Yann é importante no vestiário e em campo." O defensor prosseguiu: "Depois que sofremos o gol, ele também nos salvou algumas vezes. Nada disso terá qualquer consequência para ele. Ele tem qualidades enormes. Não deveríamos começar a duvidar dele agora, e ele também não deveria duvidar de si mesmo. De qualquer forma, ele vai se reerguer. E também nos manteve alertas algumas vezes."

O técnico Ivan Leko também minimizou. "Yann sabe que erros fazem parte do futebol. Tenho certeza de que em breve ele voltará a ser um dos nossos melhores jogadores, como era antes desta semana. Na minha opinião, também não se trata de comunicação. Essas coisas simplesmente acontecem."

O treinador acrescentou: "É azar, de forma alguma um sinal de falta de qualidade. Sommer disputou finais da Liga dos Campeões nos últimos anos e foi campeão italiano. Sinceramente, vai dar tudo certo."

Sommer, que na Alemanha fez 335 jogos oficiais pelo Gladbach e depois esteve 25 vezes sob as traves do Bayern de Munique, defendeu o gol do Brugge até aqui em oito partidas. Ele sofreu sete gols nesse período, mas também saiu sem ser vazado em 50 por cento dos jogos.

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