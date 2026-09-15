O Brugge levou a melhor por 3 a 1 sobre o Royal Antuérpia recentemente, na 6ª rodada da Jupiler Pro League belga, mas as discussões após o apito final giraram principalmente em torno do gol do adversário para o momentâneo 1 a 1.

O goleiro suíço se atrapalhou gravemente em uma bola longa do adversário à frente da própria área. Enquanto Sommer já havia armado a tentativa de afastar com o pé, o atacante do Antuérpia Snayder Porozo apareceu no meio do lance e empurrou sem dificuldades para o gol vazio.

Antes dessa falha, Sommer já havia cometido um passe errado gritante na saída de bola, que o veterano ainda conseguiu corrigir por conta própria. A vitória em casa acabou sendo salva por um doblete de Hugo Vetlesen, além do gol de estreia do espanhol Jan Virgili, de 20 anos. Apesar dos três pontos e do terceiro lugar na tabela, atrás de KAA Gent e Union Saint-Gilloise, as ações do goleiro estão no centro das atenções.

O ponto especialmente delicado: o deslize foi quase idêntico ao erro de Sommer na partida da Liga dos Campeões contra o Aston Villa na mesma semana. Também ali uma bola longa foi o estopim, antes de Nicolas Jackson marcar o 3 a 1 para os ingleses e selar a derrota na principal competição europeia.

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"Semana de pesadelo": Yann Sommer é fortemente criticado após falhas na Bélgica

O suíço, que se transferiu no verão da Inter de Milão para a Bélgica, agora enfrenta críticas claras da imprensa. O portal voetbalnieuws constatou uma verdadeira "semana de pesadelo" e afirmou: "Nesta semana, Sommer se viu bem no olho do furacão."

O Nieuwsblad traçou comparações com o passado de Sommer na Bundesliga e escreveu: "Das dezenove defesas que Sommer certa vez fez em uma partida pelo Borussia Mönchengladbach, no Club Brugge eles, por enquanto, só podem sonhar. Bem na linha, mas muito à frente de seu gol, Sommer se revela um goleiro inseguro. Da costumeira calma e frieza dos tempos de Sommer em Gladbach, Munique ou da temporada passada do título com a Inter, pouco se vê no momento."

Het Laatste Nieuws chegou até a chamar o jogador de 37 anos, após a derrota no meio da semana, de um "paciente de alto risco que apareceu em terra de ninguém, em vez de ser um porto seguro".

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Yann Sommer: 50 por cento de seus jogos sem sofrer gols

Dentro da equipe, porém, o veterano segue contando com total confiança. Joaquin Seys saiu em defesa do goleiro de forma enfática: "Isso pode acontecer. Sim, até duas vezes em uma semana. Yann é importante no vestiário e em campo." O defensor prosseguiu: "Depois que sofremos o gol, ele também nos salvou algumas vezes. Nada disso terá qualquer consequência para ele. Ele tem qualidades enormes. Não deveríamos começar a duvidar dele agora, e ele também não deveria duvidar de si mesmo. De qualquer forma, ele vai se reerguer. E também nos manteve alertas algumas vezes."

O técnico Ivan Leko também minimizou. "Yann sabe que erros fazem parte do futebol. Tenho certeza de que em breve ele voltará a ser um dos nossos melhores jogadores, como era antes desta semana. Na minha opinião, também não se trata de comunicação. Essas coisas simplesmente acontecem."

O treinador acrescentou: "É azar, de forma alguma um sinal de falta de qualidade. Sommer disputou finais da Liga dos Campeões nos últimos anos e foi campeão italiano. Sinceramente, vai dar tudo certo."

Sommer, que na Alemanha fez 335 jogos oficiais pelo Gladbach e depois esteve 25 vezes sob as traves do Bayern de Munique, defendeu o gol do Brugge até aqui em oito partidas. Ele sofreu sete gols nesse período, mas também saiu sem ser vazado em 50 por cento dos jogos.