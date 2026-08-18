Um jogador senegalês que segue os passos de seu compatriota Sadio Mané, estrela do Al-Nassr, acendeu uma disputa entre Al-Ittihad e Al-Diriyah durante a atual janela de transferências de verão.

O jornal saudita "Asharq Al-Awsat" reproduziu, do francês "L'Équipe", um relato que confirmou o desejo de Al-Ittihad e Al-Diriyah de contratar o senegalês Alpha Touré, meio-campista do Metz, na atual janela de transferências de verão.

Os dois clubes sauditas travam uma disputa acirrada entre si, e também com alguns clubes europeus que desejam contratar Touré, com destaque para o turco Çorum e o espanhol Elche.

Al-Ittihad e Al-Diriyah querem aproveitar o jogador de 20 anos, sobretudo porque ele será registrado como jogador sub-idade, de acordo com os regulamentos da Liga Saudita.

De acordo com o relato, o clube francês está aberto à saída de Alpha Touré na atual janela de transferências de verão, mas exigirá receber uma quantia que varia de 5 a 7 milhões de euros.

Al-Ittihad trabalha atualmente para contratar um novo jogador para o meio-campo, depois de ter contratado outro senegalês na mesma posição, Diaw Loppy, do espanhol Almería.

O curioso é que Touré segue os passos de Mané, apesar de não atuar na mesma posição, já que começou sua carreira no clube senegalês Génération Foot, antes de se transferir para o Metz, o mesmo início da atual estrela do Al-Nassr.

Desde sua promoção ao time principal do clube francês, o meio-campista senegalês disputou 53 partidas, nas quais conseguiu marcar um único gol e dar uma assistência.