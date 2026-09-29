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senegal(C)Getty Images
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Senegal volta da Etiópia com vitória difícil e briga com Moçambique pela liderança

Etiópia x Senegal
Etiópia
Senegal
Africa Cup of Nations Qualification
Etiópia
Senegal

Competição acirrada no grupo

A seleção de Senegal conquistou uma valiosa vitória fora de casa diante da Etiópia, por 1 a 0, na partida que reuniu as duas equipes nesta terça-feira, pela segunda rodada do Grupo 10 das eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027.

O único gol de Senegal foi marcado por Ibrahima Mbaye aos 11 minutos, garantindo à sua equipe 3 pontos preciosos na caminhada rumo à classificação para a fase final.

Senegal ocupou a vice-liderança do grupo com 4 pontos, atrás de Moçambique no saldo de gols, enquanto a seleção do Sudão aparece em terceiro com 3 pontos e a Etiópia na última colocação, sem pontos.

As eliminatórias contam com a participação de 48 seleções, divididas em 12 grupos, cada um com 4 seleções, e as disputas são realizadas em 6 rodadas.

Os dois primeiros colocados da maioria dos grupos se classificam para a fase final, enquanto o sistema de classificação é diferente nos grupos que incluem os três países-sede: Quênia, Tanzânia e Uganda.

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