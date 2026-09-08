Ro-Zangelo Daal está impressionando Valentijn Driessen e Mike Verweij nesta temporada. Segundo Driessen, parece ser uma questão de tempo até que o ponta de 22 anos do AZ passe a entrar no radar da seleção holandesa.

O AZ começou muito bem a nova temporada. No início de agosto, conquistou a Supercopa da Holanda após uma vitória por 4 a 0 sobre o PSV. Também na Eredivisie, o time de Alkmaar segue com 100% de aproveitamento: cinco jogos, cinco vitórias.

“É realmente muito impressionante o que está acontecendo no AZ”, disse Verweij no podcast Kick-off do De Telegraaf. “Não é que eles tenham tido exatamente uma tabela muito fácil. Normalmente, jogar fora contra Utrecht e Heerenveen não é moleza para nenhum time. Então, eles já tiveram uma sequência relativamente complicada.”

Um dos destaques é Daal, segundo Verweij. “Na temporada passada, você já via alguns lampejos dele. E agora ele está se tornando um jogador muito confiável, estável. Um ponta esquerda realmente muito bom.”

Driessen concorda com ele. “E ele vai fazer gols. Era algo que ele fazia pouco demais, na verdade. Claro que ele não marcava muito, e agora está marcando. Você sabe o que vai acontecer, e mesmo assim ele marca. Isso é muito especial. Esses são os jogadores com classe extra.”

“Então, sim, a gente fala toda hora sobre Ruben van Bommel, mas também dá para colocar o Daal nessa lista. Não sei se ele está no radar do Xavi, mas se continuar se mostrando assim, com certeza. Ele alia isso a um rendimento muito alto. Provavelmente até mais alto do que o de Van Bommel, e ele joga no PSV.”

Daal, revelado nas categorias de base do AZ, foi titular nos seis jogos do time de Alkmaar na temporada até aqui. Nessas partidas, ele soma cinco gols e uma assistência.