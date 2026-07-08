Sem Trump, não há efeito: a FIFA mantém o ridículo cartão amarelo dado a Michael Olise

O cartão amarelo que Michael Olise recebeu na partida da Copa do Mundo contra o Paraguai (0 a 1) continua válido. O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, anunciou na coletiva de imprensa antes das quartas de final contra o Marrocos que o recurso apresentado pela Federação Francesa de Futebol (FFF) à FIFA não surtiu efeito.

A França enfrentou dificuldades nas oitavas de final contra o Paraguai, que fez de tudo para tirar o grande favorito do seu ritmo de jogo. E conseguiu isso por um bom tempo. A França só abriu o placar a vinte minutos do fim, com um pênalti convertido por Kylian Mbappé.

Praticamente ninguém deixou de notar o jogo sujo que caracterizou a atuação dos jogadores paraguaios. Entre outros, Matías Galarza, Juan Cáceres, Gustavo Velázquez e o ex-jogador do Getafe Omar Alderete se destacaram negativamente em várias ocasiões.

A França manteve a cabeça fria na maior parte do tempo, embora tenha recebido, no final das contas, três cartões amarelos. O Paraguai não recebeu nenhum, apesar de algumas cotoveladas, provocações repetidas, simulações e de ter pressionado o sapato contra a canela de Mbappé.

Aos sete minutos do tempo de acréscimo, Galarza mostrou um cartão amarelo a Olise, que caiu no chão como um cisne moribundo. Antes disso, Olise segurou levemente a camisa do paraguaio provocador e pediu que ele se calasse.

A Federação Francesa de Futebol, portanto, não aceitou de forma alguma o cartão amarelo e entrou com um recurso junto à FIFA. Os franceses estavam otimistas, depois que a suspensão de Folarin Balogun foi “suspensa” após a intervenção do presidente americano Donald Trump.

“Recebemos esta manhã (quarta-feira, nota do editor) a decisão da FIFA de que o cartão permanece válido”, foi a mensagem clara de Deschamps. Devido à decisão da FIFA, Olise corre o risco de ser suspenso para a semifinal. Um cartão amarelo contra o Marrocos seria fatal para o jogador do Bayern.

Após as quartas de final, todos os cartões amarelos são anulados, o que significa que um jogador pode receber “normalmente” um cartão amarelo na semifinal, sem que isso tenha consequências para sua participação na final (de consolação).