Sem Steijn não se arrepende nem um pouco da forma efusiva como comemorou após seu gol em Barcelona x Feyenoord (5 a 1). Foi o que o meio-campista disse diante das câmeras da ESPN. Steijn recebeu as críticas necessárias por sua maneira de comemorar, mas se importa pouco com isso.

Steijn foi o responsável pelo 4 a 1 na noite de quarta-feira, no Camp Nou. Embora seu gol tenha mudado pouco no placar, o meio-campista comemorou de forma efusiva. Nem todo mundo conseguiu valorizar isso, mas o próprio Steijn não entende as críticas.

“Quando eu era garoto, sempre espiava escondido para acompanhar a Champions League antes de ter que ir para a cama”, começa Steijn. “Estar nesse palco e marcar, no Camp Nou, é uma estreia maravilhosa.”

Para as pessoas que não concordam com sua forma de comemorar, Steijn tem uma mensagem clara. “Acho que essas pessoas deveriam marcar no Camp Nou uma vez. Para então sentir o que isso faz com você. Talvez aí possam ter uma opinião.”

O meio-campista afirma que, de qualquer forma, não se deixa abalar pelas reações negativas. “Recebi principalmente reações legais. Pessoas que acharam muito bacana. Se aí vem um pouco de negatividade junto, isso me importa muito pouco. Porque também vi um setor inteiro de visitantes comemorando, então também para o Feyenoord foi um belo gol.”

“Foi ótimo assim. Infelizmente, com um resultado pior. Claro que você preferiria um bom resultado e que eu não tivesse marcado, mas já que marquei mesmo, também posso comemorar, na minha opinião.”

Steijn não tem muito tempo para parar e refletir sobre sua estreia na Champions League. No domingo, o Feyenoord já tem a próxima partida pela frente, quando enfrenta o PEC Zwolle na Eredivisie. Steijn vai esperar por uma vaga no time titular, que ainda não recebeu antes nesta temporada.