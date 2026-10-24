Sem promessas rápidas nem soluções mágicas: Alonso revela a outra face do projeto do Chelsea

As glórias não se reconquistam apenas com dinheiro e contratações, mas sim com um projeto completo que une visão clara, decisões bem pensadas e paciência com os resultados. Com essa filosofia, o espanhol Xabi Alonso começou sua jornada no Chelsea, estabelecendo um objetivo claro: devolver o clube londrino ao topo do futebol inglês e europeu.

Em uma longa entrevista a Jamie Carragher, seu ex-companheiro no Liverpool e atual analista da rede "Sky Sports", Alonso falou sobre os motivos que o levaram a escolher o Chelsea, suas ambições com a equipe e o papel da diretoria na construção do projeto, além de relembrar suas primeiras memórias na Premier League.

Alonso afirmou que o momento de sua transferência para o Chelsea foi decisivo em sua escolha, depois que o fim de sua passagem pelo Bayer Leverkusen e o período de descanso após sua etapa no Real Madrid lhe deram a oportunidade de pensar no próximo passo.

Ele explicou que sentiu haver uma oportunidade real de provocar uma mudança dentro do clube londrino, apesar de não ter um vínculo anterior com o Chelsea, apontando que a equipe possui uma boa base sobre a qual é possível construir, com a necessidade de alguns ajustes e contratações para reforçar a sintonia e a competitividade.

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O treinador espanhol ressaltou que construir uma equipe capaz de disputar nos mais altos níveis não se concretiza em uma única temporada, mas exige vários anos de trabalho e decisões corretas, enfatizando a importância da primeira temporada para estabelecer as bases sobre as quais o projeto será erguido no futuro.

Ele acrescentou que a existência de uma sintonia de visões sobre os próximos passos dá à equipe uma melhor oportunidade de evoluir, especialmente porque os resultados positivos precisam de trabalho contínuo para se transformarem em um sucesso sustentável.

Alonso falou sobre a natureza do trabalho dentro do Chelsea, explicando que suas impressões sobre a diretoria do clube mudaram depois de conhecer de perto os responsáveis, ouvir sua visão e compreender seus planos para o desenvolvimento da equipe.

Ele afirmou que o treinador não deve ser apenas o responsável pelos aspectos técnicos dentro de campo, mas sim parte do processo de tomada de decisões, enfatizando a importância da comunicação entre os proprietários, o diretor esportivo e a comissão técnica.

Ele apontou que assumir a responsabilidade, tanto nos momentos de sucesso quanto nos de fracasso, representa um elemento essencial na construção de um sistema coeso, destacando que o sentimento do treinador de ser um verdadeiro parceiro no projeto o ajuda a trabalhar segundo uma visão clara.

O retorno à Champions League e o sonho da Premier League

Alonso não esconde a ambição do Chelsea de recuperar sua posição entre os grandes da Europa, mas se recusa a tratar a disputa da Premier League e o retorno à Liga dos Campeões da Europa como dois objetivos que podem ser alcançados de imediato.

Ele explicou que o clube possui uma história repleta de conquistas, depois de já ter sido campeão das duas competições anteriormente, mas que recuperar essa posição exige paciência, planejamento e a construção de uma equipe capaz de competir de forma constante.

Apesar de a equipe ter disputado apenas sete partidas na etapa à qual se referiu, Alonso demonstrou otimismo com os indícios iniciais, afirmando que a clareza da direção que o clube segue não é menos importante do que os resultados imediatos.

O treinador espanhol entende que o sucesso exige o equilíbrio entre buscar a vitória em cada partida e trabalhar no desenvolvimento dos jogadores, de modo a garantir a construção de uma equipe capaz de continuar competindo no futuro.

A experiência no Leverkusen e o modelo de gestão administrativa

Alonso comparou sua experiência anterior no Bayer Leverkusen com sua situação atual no Chelsea, apontando que a natureza da relação entre o treinador e o diretor esportivo varia de um clube para outro.

Ele explicou que sua relação com Simon Rolfes no Leverkusen foi marcada por uma comunicação diária estreita, já que ambos trabalhavam no mesmo escritório e trocavam opiniões sobre o desempenho dos jogadores, seu estado psicológico e as necessidades da equipe, longe do estilo de dar ordens.

Ele afirmou que essa cooperação contribuiu para a construção de uma relação bem-sucedida, porque as discussões não se limitavam aos aspectos técnicos, mas se estendiam a diferentes detalhes que ajudam na tomada das decisões adequadas.

No Chelsea, ele apontou a proximidade de Sam Jewell, Paul Winstanley e Joe Shields com a equipe, destacando a importância da coordenação contínua entre as partes envolvidas, de modo a garantir a clareza dos papéis e a complementaridade do trabalho dentro do clube.

Os primórdios no Liverpool: como Alonso conquistou o respeito dos grandes?

Alonso relembrou suas primeiras memórias no Liverpool, falando sobre sua relação com Carragher, que foi unida pelo interesse no futebol espanhol e pelo acompanhamento de clubes como Atlético de Madrid e Deportivo La Coruña, além de Barcelona e Real Madrid.

Mas a adaptação dentro do vestiário do Liverpool exigiu dele mais do que apenas a sintonia com os companheiros; ele precisou provar suas capacidades e conquistar o respeito de jogadores de destaque, como Steven Gerrard, Carragher, Dietmar Hamann e Sami Hyypiä.

Ele explicou que se juntou à equipe vindo da Real Sociedad aos 21 anos de idade, e sabia da necessidade de se impor e conquistar seu lugar entre os jogadores, mas conseguiu se adaptar rapidamente.

Ele lembrou do confronto contra o Bolton, que teve uma entrada forte de Gary Speed, considerando-o uma imagem prática da dureza da competição na Premier League, e também relembrou a partida contra o Norwich, que terminou com a vitória do Liverpool por 3 a 0, e na qual ele apresentou uma atuação que o ajudou a conquistar a confiança daqueles ao seu redor.

Alonso afirmou que o respeito de seus companheiros, especialmente dos mais experientes e dos jogadores locais, foi uma chave importante para superar as dificuldades do início, apontando que a ausência desse respeito pode tornar os primeiros meses de qualquer jogador novo ainda mais complicados.

E assim, em sua nova experiência no Chelsea, Alonso aposta na filosofia que adquiriu ao longo de sua trajetória como jogador e treinador: construir uma equipe forte não começa com a busca por resultados rápidos, mas sim com a fundação de um sistema coeso, a unificação da visão e a tomada de decisões que abrem o caminho para a reconquista das glórias.



