Sem o escudo do Barcelona: Messi conquista a primeira vitória na Espanha

O argentino Lionel Messi, atual capitão do Inter Miami, conquistou sua primeira vitória na Espanha sem o escudo histórico de seu antigo clube, o Barcelona.

O Eldense, clube que disputa a segunda divisão espanhola, anunciou anteontem, quinta-feira, a aquisição por parte de Messi, em um negócio que representa uma virada histórica para a equipe da cidade de Alicante e abre uma nova etapa em sua história de mais de 100 anos.

Cerca de 24 horas após o anúncio oficial, Messi publicou uma foto em seu story no Instagram, assistindo à primeira partida do clube em sua era.

O começo foi promissor para o craque argentino, com o Eldense conseguindo, na última quinta-feira, uma grande vitória sobre o Real Oviedo, recém-rebaixado de LaLiga, pelo placar de 4 a 1, em partida válida pela oitava rodada.

A vitória é apenas a segunda do novo clube de Messi na atual temporada da segunda divisão, já que empatou outras duas e perdeu 4 partidas, ocupando a 15ª posição na tabela de classificação com apenas 8 pontos.

O Eldense foi fundado em 1921 e agora se prepara para uma nova etapa marcada pela ambição, sob o comando de um dos melhores jogadores da história do futebol, em busca do acesso à primeira divisão espanhola, onde Messi conquistou a maioria de seus títulos pelo Barcelona.

O clube de Alicante está muito atrás do Castellón e do Eibar, primeiro e segundo colocados com 19 e 18 pontos, respectivamente, mas sonha em corrigir o rumo para conquistar um acesso histórico à primeira divisão espanhola.