Sem medo! De Zerbi pede aos craques do Tottenham que quebrem o tabu em Stamford Bridge em clássico explosivo

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O técnico do Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, afirmou que o péssimo retrospecto histórico do clube em Stamford Bridge serve de motivação extra, em vez de ser um peso. O treinador italiano garantiu que seu elenco tem qualidade suficiente para vencer o Chelsea.

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De Zerbi busca rara vitória em Stamford Bridge

O técnico do Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, afirmou que seu elenco não tem medo antes da difícil visita ao Chelsea, neste sábado, em Stamford Bridge. O Tottenham atravessa Londres tentando aproveitar o embalo de sua primeira vitória na Premier League nesta temporada, por 3 a 1 sobre o Coventry City.

Ao falar das dificuldades históricas do Tottenham na casa do Chelsea, onde venceu apenas uma vez nas últimas 41 visitas, De Zerbi disse ver a estatística como uma motivação a mais.

“Para mim, é mais uma motivação”, declarou De Zerbi. “Isso nos dá mais motivação, mais força mental e mais energia para vencer um jogo.”

Técnico italiano cobra coragem e disciplina tática

De Zerbi pediu que sua equipe mostre personalidade e agressividade, sem perder a concentração em campo. “Temos qualidade suficiente para vencer um jogo, este jogo”, afirmou.

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“Jogar com personalidade, com coragem, encontrar uma forma de marcar, encontrar uma forma de defender da melhor maneira possível, com coragem. Nada mais.”

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“Prefiro uma reação forte demais a um jogador sem sangue, sem reação”, acrescentou o técnico do Tottenham.

De Zerbi evita falar de arbitragem e polêmicas passadas

Ao recordar confrontos anteriores acalorados entre os dois rivais londrinos, De Zerbi descartou discussões sobre decisões da arbitragem ou sobre medo em seu elenco. “Não quero falar do árbitro. Não”, afirmou categoricamente.

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“Temos que manter o foco, os olhos na bola, no nosso jogo, no nosso plano, na nossa mentalidade e na nossa energia.”

“Você percebe algum medo nos seus jogadores? Não”, acrescentou.

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