Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Publicidade
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1084799317.jpgIMAGO
Alvino Hanafi
Traduzido por

Sem medo! De Zerbi pede aos craques do Tottenham que quebrem o tabu em Stamford Bridge em clássico explosivo

Siga GOAL no Google

O técnico do Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, afirmou que o péssimo retrospecto histórico do clube em Stamford Bridge serve de motivação extra, em vez de ser um peso. O treinador italiano garantiu que seu elenco tem qualidade suficiente para vencer o Chelsea.

Publicidade

De Zerbi busca rara vitória em Stamford Bridge

O técnico do Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, afirmou que seu elenco não tem medo antes da difícil visita ao Chelsea, neste sábado, em Stamford Bridge. O Tottenham atravessa Londres tentando aproveitar o embalo de sua primeira vitória na Premier League nesta temporada, por 3 a 1 sobre o Coventry City.

Ao falar das dificuldades históricas do Tottenham na casa do Chelsea, onde venceu apenas uma vez nas últimas 41 visitas, De Zerbi disse ver a estatística como uma motivação a mais.

“Para mim, é mais uma motivação”, declarou De Zerbi. “Isso nos dá mais motivação, mais força mental e mais energia para vencer um jogo.”

Técnico italiano cobra coragem e disciplina tática

De Zerbi pediu que sua equipe mostre personalidade e agressividade, sem perder a concentração em campo. “Temos qualidade suficiente para vencer um jogo, este jogo”, afirmou.

Publicidade
Publicidade

“Jogar com personalidade, com coragem, encontrar uma forma de marcar, encontrar uma forma de defender da melhor maneira possível, com coragem. Nada mais.”

Tópicos relacionados

Jogos da(o) Premier League

  • IpswichNottingham Forest

    Ipswich x Nottingham Forest

    Disney+
  • Aston VillaManchester City

    Aston Villa x Manchester City

    Disney+
  • CoventryFulham

    Coventry x Fulham

    Disney+
  • ArsenalEverton

    Arsenal x Everton

    Disney+
  • ChelseaTottenham

    Chelsea x Tottenham

    Disney+
  • HullBrentford

    Hull x Brentford

    Disney+
  • LiverpoolBrighton

    Liverpool x Brighton

    Disney+
  • Manchester UnitedBournemouth

    Manchester United x Bournemouth

    Disney+
  • Crystal PalaceNewcastle

    Crystal Palace x Newcastle

    Disney+
  • SunderlandLeeds

    Sunderland x Leeds

    Disney+

“Prefiro uma reação forte demais a um jogador sem sangue, sem reação”, acrescentou o técnico do Tottenham.

De Zerbi evita falar de arbitragem e polêmicas passadas

Ao recordar confrontos anteriores acalorados entre os dois rivais londrinos, De Zerbi descartou discussões sobre decisões da arbitragem ou sobre medo em seu elenco. “Não quero falar do árbitro. Não”, afirmou categoricamente.

Publicidade

“Temos que manter o foco, os olhos na bola, no nosso jogo, no nosso plano, na nossa mentalidade e na nossa energia.”

“Você percebe algum medo nos seus jogadores? Não”, acrescentou.

Publicidade

Tottenham se prepara para clássico de grande importância

Com Pedro Porro novamente disponível e Andy Robertson considerado apto a jogar, De Zerbi escalará uma equipe competitiva apesar dos vários desfalques por lesão.

O Tottenham busca a segunda vitória consecutiva para tentar engrenar na Premier League.

Publicidade

A partida entre Tottenham e Chelsea começa às 17h30 (BST) deste sábado, em Stamford Bridge.