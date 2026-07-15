Sem marcar nenhum gol... Como Messi recuperou o título de artilheiro da Copa do Mundo de 2026 das mãos de Mbappé?

Lionel Messi, capitão da seleção argentina, recuperou o título de artilheiro da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México, tirando-o de Kylian Mbappé, astro da seleção francesa, apesar de não ter marcado contra a Inglaterra.

Messi levou a seleção argentina à final da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México, depois de dar assistência para os dois gols da vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra, na quarta-feira, no estádio de Atlanta, nas semifinais, mas não marcou.

Após a partida, “O Pulga” tornou-se o artilheiro da Copa do Mundo de 2026 até o momento, apesar de estar empatado com Kylian Mbappé no número de gols, com 8 para cada um.

No entanto, Messi conseguiu conquistar o título de artilheiro graças aos dois passes decisivos que deu na partida contra a Inglaterra.

De acordo com o regulamento da FIFA, o jogador que recebe a Chuteira de Ouro da Copa do Mundo é aquele com o maior número de gols; em caso de empate, leva vantagem o jogador que tiver dado mais assistências entre os empatados.

Antes da partida da Argentina contra a Inglaterra, Mbappé tinha mais assistências do que Messi, com 3 passes decisivos; no entanto, o astro argentino conseguiu superá-lo, chegando a 4 passes, após dar assistência para os dois gols dos “dançarinos do tango”.

Vale lembrar que Mbappé conseguiu tirar o título de artilheiro da Copa do Mundo de 2022 de Messi, após marcar 8 gols naquela ocasião, contra 7 do astro argentino.