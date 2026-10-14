Sem marcar: Mbappé supera Messi na Liga dos Campeões

O francês Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, superou seu ex-companheiro de Paris Saint-Germain, o argentino Lionel Messi, capitão do Inter Miami, na Liga dos Campeões da Europa, antes mesmo de marcar qualquer gol contra a Roma.

O Real Madrid visita a Roma nesta quarta-feira, no estádio Olímpico, na capital italiana, pela segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

A escalação titular do clube da capital espanhola divulgada pelo técnico português José Mourinho conta com Kylian Mbappé no ataque, ao lado do brasileiro Vinícius Júnior e do marfinense Yan Diomande.

Segundo a rede "Stats du Foot", essa será a partida número 100 do atacante francês na competição europeia mais forte em nível de clubes.

Mbappé se tornou o jogador mais jovem da história a disputar 100 partidas na Liga dos Campeões, com 27 anos e 298 dias, superando Lionel Messi, que alcançou esse número de jogos com 28 anos e 84 dias.

Mbappé precisa marcar apenas um gol contra o time da capital italiana para completar sua noite excepcional, já que passaria a ocupar isoladamente a quinta posição na lista dos maiores artilheiros da história da Liga dos Campeões da Europa.

O jogador de 27 anos ocupa atualmente a quinta posição, com 71 gols, mas divide o posto com o espanhol Raúl González, ídolo do Real Madrid.

O próximo alvo de Mbappé depois de Raúl será outro ídolo do Real Madrid: o francês Karim Benzema, que marcou 90 gols e ocupa a quarta posição na lista dos maiores artilheiros da história da Liga dos Campeões da Europa.