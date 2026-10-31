Youssef Chippo, lenda da seleção marroquina, fez questão de reagir às declarações de seu ex-companheiro, o craque Mustapha Hadji, em sua entrevista ao Kooora sobre o desentendimento de Sofyan Amrabat, atual jogador de Marrocos, com o treinador Mohamed Ouahbi.

Hadji dirigiu duras críticas a Amrabat durante sua longa entrevista ao Kooora, após as declarações do jogador do Ajax holandês sobre sua recusa em atuar pela seleção na presença de Ouahbi.

Hadji afirmou: "Amrabat joga pela seleção marroquina, que representa o país e ergue a sua bandeira, e não joga para Mohamed Ouahbi. Portanto, ele deve atuar sob o comando de qualquer treinador".

Em seguida, dirigiu uma mensagem contundente ao jogador, afirmando: "Quem é você para dizer isso? Você não está acima da seleção, nem do treinador, nem da bandeira marroquina. Você tem que vir à seleção e jogar em silêncio, mesmo que participe por apenas um minuto, porque é uma honra para você".

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Por sua vez, Youssef Chippo comentou o vídeo das declarações de Hadji, publicado pelo Kooora no Instagram, com emojis.

Chippo não escreveu nenhuma palavra, limitando-se a colocar emojis de rostos risonhos, antes de acrescentar um coração para confirmar seu apoio à fala de Hadji.

Kooora instagram

Leia a entrevista completa de Hadji ao Kooora:

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Em vídeo: Mustapha Hadji em entrevista ao Kooora (2/2): Salah é maior que Hossam Hassan e a história do futebol egípcio, e Bono superou El Hadary