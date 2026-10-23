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O ex-ponta do Bournemouth Marc Pugh apoiou Eddie Howe para assumir o lugar de Michael Carrick, técnico do Manchester United que está sob pressão. O treinador de 48 anos despontou como um dos principais candidatos ao cargo em Old Trafford depois que a humilhante derrota por 4 a 1 para o Como, fora de casa, pela Champions League, na quarta-feira, ampliou a sequência do clube sem vitórias.

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Ex-ponta apoia candidato ao cargo de treinador

Pugh acredita que seu ex-treinador tem o perfil ideal para reerguer o Manchester United caso a diretoria demita Carrick. A derrota de quarta-feira na Itália ampliou para sete jogos a sequência do clube sem vitórias em todas as competições. Segundo a talkSPORT, o diretor técnico Jason Wilcox prefere contratar o treinador de 48 anos caso haja uma mudança, embora Julian Nagelsmann, ex-técnico da Alemanha, também tenha sido sondado.

Intensidade constante pode ajudar elenco em dificuldades

Getty Images

Contratado por Howe em 2010, o ex-ponta de 39 anos disputou 232 partidas sob o comando do inglês durante uma passagem de nove anos pelo Vitality Stadium, que incluiu acessos tanto da League One quanto da Championship.

Em entrevista ao programa Hawksbee and Baker, da talkSPORTna quinta-feira, Pugh afirmou que o exigente treinador elevaria imediatamente o nível do trabalho nos bastidores: "Se eu fosse Eddie, aproveitaria a oportunidade sem pensar duas vezes, mas, sinceramente, acho que o United precisa de alguém como ele. A intensidade dos treinos vai subir um nível. Ele não vai tolerar que as pessoas não levem os treinos a sério.

"Não estou dizendo que Michael tolere isso. Não sei o que acontece nos bastidores em Old Trafford, no United, mas Eddie vai garantir que quem entrar em campo no sábado, na terça-feira ou quando for, corra. Ele pratica um futebol de pressão alta e muita intensidade.

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"Não vai ter enrolação, disso tenho certeza. Mas ele é fantástico tática e tecnicamente, se importa com seus jogadores e acho que o clube poderia fazer uma escolha muito pior do que Eddie, sem dúvida."

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Títulos reforçam credenciais para o cargo

Howe está sem clube desde que deixou o Newcastle United em julho, após uma bem-sucedida passagem de cinco anos pelo St James' Park. Durante seu período em Tyneside, garantiu duas vezes a classificação para a Champions League e conquistou a Copa da Liga Inglesa de 2025, encerrando uma espera de 70 anos do Newcastle por um título nacional de expressão. Antes disso, teve duas passagens marcantes pelo Bournemouth, separadas por um período de nove meses no Burnley.

Depois de tirar o Bournemouth da League Two em sua primeira passagem, voltou em 2012 e levou o clube até a Premier League. Questionado se seu ex-treinador se sentiria atraído pela vaga em Manchester, Pugh acrescentou: "Acho que oportunidades como essa não aparecem com frequência, e é um dos melhores clubes do mundo. Na minha opinião, é preciso aproveitá-la."

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Duelo com o Bournemouth põe permanência no comando à prova

IMAGO

Apesar das crescentes especulações sobre seu futuro, Carrick deve seguir à beira do campo quando o United receber o Bournemouth, ex-clube de Howe, no domingo. A vitória em Old Trafford é fundamental para o pressionado treinador, que tenta interromper a sequência de sete jogos sem vencer e aliviar a cobrança da diretoria. No entanto, outro tropeço diante do Bournemouth pode levar Wilcox e os dirigentes do clube a acelerar a busca por um substituto.