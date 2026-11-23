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O português José Mourinho, técnico do Real Madrid, divulgou a lista de relacionados para o duelo contra o PSV, da Holanda, marcado para a noite desta terça-feira, no Santiago Bernabéu, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League.

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A lista do Real Madrid não conta com o atacante brasileiro Endrick, depois que o clube merengue anunciou nesta segunda-feira que o jogador sofreu uma lesão muscular no adutor da perna esquerda. Com isso, ele está fora do aguardado confronto europeu.

Por outro lado, a lista trouxe uma surpresa: a presença do holandês Denzel Dumfries, apesar das dúvidas sobre sua participação depois que ele não esteve no último treino do Merengue.

O jornal Marca havia informado na manhã desta segunda-feira : “Endrick e Dumfries não apareceram no gramado ao lado dos demais companheiros, o que torna a participação de ambos na partida praticamente descartada”.

Também ficaram fora da lista os lesionados Rodrygo, Ferland Mendy e Raúl Asencio, assim como nos jogos anteriores, já que ainda não estão em condições de jogo.

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Confira a lista do Real Madrid:

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Goleiros: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Mestre.

Defensores: Éder Militão, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Denzel Dumfries.

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Meio-campistas: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo Silva, Thiago Pitarch.

Atacantes: Vinicius Júnior, Kylian Mbappé, Carlos Espí, Brahim Díaz, Yan Diomande.

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O Real Madrid chega para a partida com o moral elevado, depois de vencer os quatro primeiros jogos da fase de liga. Com 12 pontos, o time ocupa a segunda posição da tabela, empatado com o Paris Saint-Germain, que tem 100% de aproveitamento, e tem uma nova oportunidade de reforçar suas chances de classificação direta para as oitavas de final.

O Real Madrid estreou na competição europeia com vitória sobre a Inter de Milão e depois superou Roma, Leipzig e AEK Atenas, confirmando sua capacidade de brigar forte pelo título continental. Agora, busca manter a sequência de vitórias diante do time holandês.

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Do outro lado, o PSV entra em campo na 24ª posição, com 4 pontos, após uma vitória, um empate e duas derrotas nas quatro primeiras rodadas. Por isso, precisa de um resultado positivo contra o Real Madrid para melhorar sua posição na tabela e se afastar do risco de ficar fora da briga pelas vagas de classificação.