O Barcelona começou a se movimentar de fato para renovar o contrato do brasileiro Raphinha, a fim de mantê-lo por mais tempo na fortaleza catalã, diante de seu brilho notável sob o comando do técnico alemão Hans Flick.

O jornal catalão "Sport" noticiou que o diretor esportivo Deco realizou uma longa reunião com o brasileiro Raphinha na tarde desta terça-feira em um restaurante, com o objetivo de avançar no dossiê da renovação de contrato do jogador, que atualmente vai até 2028.

E o jornal acrescentou: "Foi uma reunião informal, mas importante, e veio no âmbito de um diálogo marcado por total sintonia de visões entre todas as partes, além do desejo explícito do jogador de continuar vestindo a camisa 'Blaugrana'.

Ainda assim, esse passo é considerado uma movimentação inicial do clube em relação à renovação, e não há qualquer pressa para se chegar a um acordo definitivo; afinal, ainda restam cerca de dois anos no contrato de Raphinha, além de seu comprometimento com o Barcelona ser sólido e absoluto.

O jogador brasileiro sente-se imensamente feliz no Barcelona, concentrando seus esforços em alcançar os objetivos da temporada, ao mesmo tempo em que desempenha seu papel como um dos principais líderes da equipe catalã, segundo o jornal.

A situação também apresenta um aspecto peculiar; afinal, Raphinha não possui atualmente um agente para seus negócios, e ele próprio conduz as discussões relacionadas ao seu futuro. Como resultado, o jogador brasileiro participa diretamente das reuniões com o clube e fica plenamente a par de todos os detalhes das negociações que afetam sua carreira profissional.

Deco e Raphinha têm uma relação sólida e duradoura; antes de assumir o cargo de diretor esportivo, o dirigente português atuava como agente do jogador brasileiro, uma relação profissional que se encerrou por completo assim que Deco assumiu suas funções no Barcelona.

E, apesar do fim da relação profissional entre os dois, eles ainda mantêm aquela excelente relação pessoal que construíram ao longo dos anos.

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Uma informação obtida pelo jornal "Sport" destaca o tamanho dessa proximidade; "Taia Beloli", esposa de Raphinha, também esteve presente naquela reunião informal, o que confirma o caráter amistoso do encontro e a força dos laços pessoais que unem todas as partes.

E as negociações partem de um terreno extremamente positivo; Raphinha demonstra comprometimento total com o Barcelona e não tem intenção de criar quaisquer obstáculos que impeçam a chegada a um acordo, pois se sente um jogador central e imensamente feliz no Barcelona, além de sua influência dentro do vestiário estar crescendo de forma constante.

Há ainda outro caso — ainda que compartilhe alguns aspectos — que é o de Frenkie de Jong; o jogador holandês decidiu encerrar sua relação com seu agente "Ali Dursun" após um período marcado por dificuldades de comunicação com o Barcelona durante as negociações de renovação de contrato.

De Jong desejava ter um maior controle sobre seu futuro e obter as informações de forma direta e, por isso, confiou posteriormente a parte jurídica de seus assuntos ao advogado Sébastien Ledure, especializado em direito esportivo.

Já Raphinha optou por adotar uma abordagem mais direta nesse sentido; ele mesmo se senta para negociar e ouvir os dirigentes do clube, e participa pessoalmente na tomada das decisões relacionadas ao seu contrato. E foi exatamente isso o que ocorreu na tarde de hoje.

Os termos da renovação ainda precisam receber os toques finais, mas o ponto de partida é extremamente ideal; o Barcelona quer manter Raphinha, e Raphinha quer permanecer no Barcelona. E, depois de ter se tornado um líder e um dos jogadores mais importantes da equipe, o jogador brasileiro enfrenta agora outra responsabilidade pessoal: sentar-se para definir seu futuro.

Vale destacar que Raphinha brilhou de forma notável no início da temporada atual, tendo disputado 6 partidas em diferentes competições e marcado 8 gols, com 3 assistências.

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