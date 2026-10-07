Em uma guinada marcante que reflete um novo despertar futebolístico, a seleção portuguesa conseguiu invadir as cinco primeiras colocações do ranking mundial da Fifa divulgado nesta quarta-feira, sendo a única equipe a alcançar uma verdadeira ascensão entre os dez primeiros.

Portugal subiu duas posições de uma só vez para se estabelecer na quinta colocação, de acordo com as atualizações do ranking de seleções da Fifa, aproveitando o aproveitamento perfeito na Liga das Nações da Europa durante a última data Fifa, quando conquistou quatro vitórias consecutivas sobre a Noruega, nos jogos de ida e volta, além de País de Gales e Dinamarca.

Essa ascensão veio às custas das seleções do Brasil e de Marrocos, que recuaram uma posição cada, nas duas únicas outras mudanças entre as dez primeiras colocações, após tropeçarem com empates em dois amistosos.

Espanha reina na liderança

No topo da pirâmide futebolística, a Espanha, embalada pela conquista do título da Copa do Mundo pela segunda vez neste verão, consolidou sua liderança no ranking após um início arrasador na Liga das Nações da Europa com quatro vitórias consecutivas, cujo destaque foi a vitória sobre a Inglaterra por 3 a 2, além de duas vitórias sobre a Croácia e outra sobre a República Tcheca.

A Argentina manteve o vice-liderança após sua vitória emocionante sobre o Benin por 3 a 0 na noite de terça-feira, na partida que marcou a última aparição de seu astro Lionel Messi com a camisa da seleção. Já França e Inglaterra completaram o quarteto de ouro, enquanto Bélgica, Holanda e México mantiveram sua presença entre os dez grandes.









Apesar de conquistar quatro vitórias consecutivas impressionantes, que incluíram o triunfo sobre o Peru por 4 a 1, o Chile por 4 a 2, o México por 3 a 0 e o Canadá por 1 a 0, a seleção dos Estados Unidos permaneceu presa na décima sexta colocação, sem qualquer avanço.

Ruanda, a zebra

No campo das surpresas, Ruanda roubou os holofotes como o maior salto desta atualização, depois de subir nove posições cheias e chegar à 119ª colocação, graças à sua preciosa vitória sobre a seleção de Cabo Verde, uma das principais candidatas à classificação para a Copa do Mundo, por 2 a 1 nas eliminatórias da Copa Africana de Nações no dia 29 de setembro.

Em contrapartida, Serra Leoa foi a maior perdedora, após recuar oito posições de uma só vez para a 130ª colocação, em consequência de suas derrotas nas duas partidas das eliminatórias da Copa Africana de Nações.

A próxima atualização do ranking da Fifa está prevista para o dia 18 de novembro.